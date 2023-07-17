Türkiye doğalgazda en ucuz üçüncü ülke

Depremin bütçeye etkisini azaltmak için hayata geçirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına rağmen, Türkiye hükümetin aldığı önlemlerin etkisiyle, Avrupa'da doğalgazda en ucuz üçüncü, benzinde ise dördüncü ülke konumunda. Öte yandan asgari ücrete yapılan artışların etkisiyle, enerji faturalarının aylık ücretteki payı 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğalgazda metreküp başına 0.023 TL olan ÖTV oranı 0.0747 TL'ye yükseltilirken, bu da KDV etkisiyle birlikte doğalgazın metreküp fiyatında yalnızca 6 kuruşluk bir artışa neden oldu. Yani dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye ortalaması 6.07 TL olan doğalgazın metreküp fiyatı yalnızca 6.13 TL'ye yükseldi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Doğalgaza yüzde 224 oranında zam" yapıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunurken, "Doğalgaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.Türkiye güncel fiyatlarla Avrupa'da 29 ülke içerisinde doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda. Avrupa'da 29 ülke içerisinde konutlarda aylık 100 metreküp tüketime karşılık fatura tutarı sıralamasında en ucuz ülke 21.2 euro ile Ukrayna oldu. Bu ülkeyi 28.3 euro ile Macaristan, 28.8 euro ile Türkiye, 44.9 euro ile Sırbistan ve 48.9 euro ile Hırvatistan izledi. En yüksek doğalgaz faturası sıralamasında ise 313.7 euro ile İsveç birinci oldu. Öte yandan 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2002'de aylık gaz faturasının asgari ücrete oranı yüzde 25.6 iken, bu oran Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 5.4'e geriledi.DOĞALGAZIN bedava kullanıldığı mayısın ardından, sonraki faturalarda da 1 Mayıs 2024'e kadar konut, ibadethane ve cemevlerinin kullanacağı doğalgazın 25 metreküpü ücretsiz verilecek. 25 metreküp, evlerin aylık ortalama mutfak ve sıcak su kullanımına denk geliyor. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında Mayıs 2024'e kadar vatandaşın faturalarını 43 milyar TL'lik katkıda bulunacak.