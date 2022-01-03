Türkiye elektrikli oto üssü olacak





Ayrıca bir insan tarafından kullanılan araçtansa sürücüsüz bir araçta kendini daha güvende hissedeceğini düşünenlerin sayısı oldukça yüksek. Bu oran erkeklerde yüzde 50, kadınlar da ise yüzde 41. Ayrıca, Y ve Z kuşaklarının yüzde 31'i, yeni kuşakların otomobil kullanmayı öğrenmeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyor. Raporda ortaya çıkan ilginç bir konu ise; dünya çapında erkeklerin yüzde 38'inin 2050'ye kadar uçan otoların hayatımıza gireceğini düşünmesi. Araç sahibi olmak yerine araç paylaşım hizmeti kullanmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşünen gençlerin sayısı giderek artıyor. Z kuşağından 4 kişiden 1'i araç paylaşım hizmeti seçeceğini belirtiyor.