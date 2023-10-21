Türkiye kışa hazır: Gaz depoları yüzde 100 dolu

Soğuk havalar Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başlarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu hale getirdi. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1.2 milyar metreküp gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4.6 milyar metreküpe çıkarıldı.Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek. Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkacak. Yerin 1.5 kilometre altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak havzadaki habitat yeniden canlanıyor.Mevcutta 12 mağarada depolanan gaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etabın da devreye alınması ile doğalgaz depolama kapasitesi 5.4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak.Türkiye'nin ilk gaz depolama tesisi Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi'nde ise 4.6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşıldı. Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, Türkiye'de kesintisiz enerji sağlamak adına kritik önem taşıyor. İki bölgedeki depolarda tam kapasiteye ulaşıldığında, evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.