Türkiye merkez ülke oluyor! Bakan Dönmez açıkladı: Çalışmalarda sona gelindi

"HEM TÜRKİYE'NİN HEM AVRUPA'NIN ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye'nin TANAP'ın önemli aktörlerinden biri olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye kısmındaki boru hattının da BOTAŞ olarak ortağı durumundayız. Bugüne kadar TANAP 2018'de biliyorsunuz açıldı. Avrupa'ya yaklaşık TANAP üzerinden 20 milyar metreküplük bir gaz sevkiyatı söz konusu oldu. Yine bu süre içerisinde bir o kadar da Türkiye'ye gaz sevkiyatı gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz yıl TANAP'ın kapasitesinin iki katına çıkartılmasıyla ilgili bir görüş birliği vardı. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabi sahanın geliştirilmesi gerekiyor. Yani üretimin artırılması gerekiyor. İnşallah 3-4 yıl içerisinde bu kapasite artışı gerçekleşmiş olacak. Bu sayede hem Türkiye'nin arz güvenliği hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.