Türkiye otomotivde küresel payını artıracak: İhracatta 45,5 milyar dolar hedefi! Elektrikli araçlar, hidrojen ve dijital dönüşüm...

İHRACATTA REKOR BEKLENTİSİ

Türkiye'de otomotiv ihracatının yükseltilip ithalatının da düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Yıl sonunda sektörde 41,6 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken 2027'de bunun 45,5 milyar dolara ulaştırılması planlanıyor. Böylece, son yıllarda rekor ihracatlara imza atan sektörün gelecek yıl çıtayı daha yükseğe taşıması öngörülüyor.

Otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması için de çalışmalar sürüyor. Söz konusu çalışmalarla otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 37,7 milyar dolar olması, gelecek yıl 39,5 milyar doları aşmaması hedefleniyor.

Öte yandan otomotivin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının da 2027'de yüzde 16,5'i bulması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör