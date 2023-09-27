Türkiye Romanya’ya doğalgaz ihraç edecek

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde oluşturulan strateji ve atılan adımlar, Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'dan sonra AB üyesi bir başka ülkeyle daha anlaşma yaptı. Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı yapılacak. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, gelecek 3 yılda şirketin Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği belirtilerek, "BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrol ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkân sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, tarafların doğalgaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerek, "Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta anlaşma imzalamıştı. Türkiye, Macaristan MVM şirketi ile imzaladığı anlaşması ile sınır komşusu olmayan bir Avrupa Birliği ülkesine ilk kez doğalgaz ihraç etmeye başladı. Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliğine katkı sunmayı amaçlayan Türkiye'nin Romanya ile yaptığı anlaşma ise sınır komşusu olmayan AB üyesi ikinci ülke olması sebebiyle de önem taşıyor.ÖTE yandan Türkiye etrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda kapasitenin giderek artırılacağını belirterek, "Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir" dedi. 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi açılışında, karada da arama ve üretim alanında önemli başarılara imza atıldığı anlatan Bilgin, "Her gün çıtayı yükseltiyoruz" dedi.