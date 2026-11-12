Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri İstanbul’da gerçekleştirildi

"BİRLİKTE GELİŞTİRMEYİ BİR VİZYON OLARAK ALIYORUZ"

Açılış programında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, iki ülke arasındaki dayanışmayı, birlikte iş geliştirmeyi ve gerçek müttefiklik ruhuna uygun hareket etmeyi destekleyen bu etkinlikte bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayiinde edindiği tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Görgün, şunları söyledi:

"Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle rakamlara yansıyan ve birçok başarılı örneği içinde barındıran savunma sanayii ekosistemimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar ve yetkilerle kardeşlerimizle, dostlarımızla paylaşarak birlikte geliştirmeyi bir hedef, bir vizyon olarak alıyoruz. Bu kardeş ülkelerin en başında Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan'da 2030 Vizyonu doğrultusunda kurgulanan, aynı felsefeye sahip olduğumuz ve birlikte birçok projeyi yürüttüğümüz GAMI, SAMI ve GADD ile emin adımlarla ilerliyoruz."

SON 3,5 YILDA 75 TOPLANTI

Görgün, son 3,5 yılda yalnızca Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan ile düzenlenen ve çoğuna kendisinin de katıldığı toplantıların sayısının 75'e ulaştığını belirtti. Bu sayının yılda 25 toplantıya, ayda en az iki kez bir araya gelmeye karşılık geldiğini ifade eden Görgün, şöyle konuştu:

"Bu üst seviyedeki birliktelik, Allah'a çok şükür bugüne kadar çok kıymetli sonuçlar ortaya koydu. Ancak öyle bir süreçten geçiyoruz ki bugüne kadar başardıklarımızın çok daha ötesinde yapacağımız, yapmak zorunda olduğumuz kıymetli çalışmalar var."

Görgün, 2018 yılında kurulan GAMI'nin bugüne kadar önemli aşamalar kaydettiğini belirterek bayrağı devralan Bakan el-Khorayef'in ekibiyle birlikte kurumu daha üst seviyelere taşıyacağına inandığını söyledi. Görgün, iki taraf arasındaki sinerjiyi ve etkileşimi artırmak için bundan sonra da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.