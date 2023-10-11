Türkiye ve BAE arasında yeni adım: Savunma Sanayiinde dev iş birliği! 24 anlaşma imzalandı

Türk şirketleriyle yapılan anlaşmalara ilişkin soruya karşılık Bayraktar, "BAE ile büyük ölçüde savunma sanayisi iş birliktelikleri zaten devam ediyor. Biz SAHA bünyesindeki üyelerimizle birlikte orta ve küçük ölçekli firmalarımızın da sürece katılarak bu iş birliğinin daha etkin olmasını hedeflediğimiz iyi niyet mektupları imzaladık." diye konuştu.

Türkiye ve BAE arasındaki savunma sanayisi ihracatının iki ülke liderlerinin de desteğiyle hızla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "BAE'nin savunma sanayisine büyük yatırımı var. Artık her ülkenin öz yeterlilik, alternatif tedarik zincirleri kurmak gibi bir gündemi var. Güçlerimizi birleştirerek gelecekteki problemleri nasıl aşarız, buradan nasıl bir sinerji oluşturabilirizin peşindeyiz. Bunu da sadece büyük ölçekli firmalarla değil orta ve küçük ölçekli firmaları da katarak gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Faysal El Bannai de SAHA İstanbul ile hayata geçirdikleri iş birlikteliği ile iki ülke arasında savunma sanayisindeki ilişkileri daha ileri notalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.