Türkiye yaban mersininde global üs olacak

Çiftçi ve tarım teknolojileri girişimcilerinden Levent Sarılgan başta yaban mersini (bluberry) olmak üzere orman meyveleri alanında Türkiye'ye lig atlattı. Bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmaya aday olan Sarılgan, Türkiye'nin bu alanda milyarlarca dolar ihracat gerçekleştirebileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda Yalova Altınova'da kitle fonlama yoluyla yaban mersini üretim çiftliği kuruluyor.27.5 dönüm büyüklüğünde arazide, 18 bin ağaçla gerçekleştirilmesi planlanan projenin 12 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon euro ciro oluşturması ve ilk hasadın 2024 yaz mevsiminde alınması hedefleniyor.Alova Farm kurucusu Levent Sarılgan, Letven Capital iştiraki Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. aracılığıyla ikinci çiftliği olan İpek yolu Orman Meyveleri A.Ş'.'yi hayata geçirdiğini duyurdu. Altınova ilçesinin Çobankale mevkiindeki yaban mersini üretim çiftliğinde, sulama ve gübreleme otomasyonu kullanılarak yurtiçi ve yurtdışındaki tüm büyük zincir marketlerin talep ettiği boyut ve kalite seviyesinde yaban mersini yetiştirilecek.Sarılgan, üretim kalitesi yüksek, teknoloji ile izlenebilir, kalıntısız ve doğal üretim uygulamaları ile Türkiye çapında, kârlı ve lider yaban mersini üreticilerinden biri olmayı hedeflediklerini açıkladı.Letven Capital yönetimi, TARS Fonu altında yatırım yapılan İpek Yolu Orman Meyveleri A.Ş. gibi yaban mersini çiftlik ağıyla Türkiye'nin 10 yıllık hedefi olan yıllık 150 bin ton yaban mersini üretiminin yüzde 20'sinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu büyüklükle küresel ölçekte Türkiye'nin en büyük beş üreticiden biri olması bekleniyor. Sarılgan, "Yaban mersini bahçelerinin 5 yılda en az 3 bin dönümlü üretim alanı ve 6 bin ton üretim kapasitesine sahip olması, Avrupa'ya da direkt satış yapan bir tedarik merkezi haline gelmesi amaçlanıyor" dedi.Yeni çiftliğini büyük ve küçük yatırımcılarla birlikte kurmak vizyonuyla kitle fonlama kampanyasına başladıklarını belirten Sarılgan, "Bahçe sahibi, yetiştirici çiftçi ve pazarlama sorumluluklarını üstlenerek yaban mersini fidelerinin temininden, bahçenin kurulumuna, fidelerin dikiminden sulama ve gübreleme otomasyon altyapısının kurulumuna tüm işletme süresi boyunca çiftçilik faaliyetinin organize edilmesinden sorumlu olarak, yatırımcılarına modern, teknoloji tabanlı tarımsal üretim şirketine ortak olma ve bu şirketten gelir elde etme fırsatı sunuyoruz " diye konuştu.Fonlama kampanyasıyla ilgili bilgi veren Sarılgan, "Fonlama kampanya süresi 60 gün ve talep edilen fonlama tutarı 25 milyon TL. Kampanyanın başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda 90 günden daha kısa bir sürede şirket kurularak 27.5 dönüm arazi üzerinde yaban mersini üretimine başlanacak. Kampanyanın sona ermesinin ardından en geç iki ay içinde çiftlik kurulumu ve fide dikimi gerçekleştirilecek. Bu kampanyanın başarısı Türk halkının bilgi düzeyi yüksek, teknolojiye dayalı ve dünya standartlılarında yapıldığında, sadece çiftçilere değil tarımsal üretime yatırım yapanlara da düzenli gelir sunacağını kanıtlayarak ilerleyen yıllarda geniş kitlelerce fonlanan çok sayıda meyve bahçesinin ilk örneği olacak. Aslında bu projeyle tarımsal alanda tüketici sahipliğinde modern tesislerin dönüşümünü başlatıyoruz" dedi.