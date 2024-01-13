Türkiye’den kararlı hamleler: Libya ile enerji işbirliğinde yeni dönem

GABAR'DAKİ PETROL ÇALIŞMALARI

Geçen yılın son gününde Şırnak'ı ziyaret ettiğini anımsatan Bayraktar, "Gabar'da çok büyük bir petrol keşfi sonrasında bölgede şu anda petrol üretimimiz yoğun şekilde devam ediyor. Hem çalışmaları yerinde görmek için hem sondaj çalışmalarındaki mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve arkadaşlarımızla, Mehmetçik'imizle, güvenlik güçlerimizle bir arada olalım diye oradaydık." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu bölgenin önemine dikkati çekerek, "Bizim orada bu faaliyetleri yapabilmemiz için Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin sınır ötesinde konuşlanması ve oraları tahkim etmesi büyük önem arz ediyor. Dün yapılan saldırı ve benzer saldırılar Türkiye'yi kendi içerisine hapsetmeye çalışan, bizim yürüttüğümüz faaliyetlerden rahatsızlık duyan kesimlerin yaptığı eylemler. Biz bunlara hiçbir zaman pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.