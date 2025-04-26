Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 118 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurulu güce ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı yüzde 60'ı geçerken yerli kaynaklı kurulu güç yüzde 70'in üzerine çıktı.

Hayatın her alanında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrik, ciddi bir talebi de beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin 2035'te 510 teravatlık bir elektriğe ihtiyaç duyacağı tahmin edilirken bu alana yapılan yatırımlar da sürüyor.

Bakanlığın elektrik enerjisi verilerine göre, mart sonunda Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 118 bin 185 megavata yükseldi.

Kurulu gücün 71 bin 414 megavatı (yüzde 60,4) yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu. Sadece rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücü 35 bin 17 megavat olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla yerli kaynaklı kurulu güç 82 bin 894 megavata ulaştı. Böylece, yerli kaynakların toplam kurulu güçteki payı, yüzde 70,1'e çıktı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 67 olarak kayıtlara geçmişti.

"İZİN SÜREÇLERİNİ KISALTARAK YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Kurulu güç verilerini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok iddialı bir programı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2035'te sadece rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için 80 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerekiyor. Bu yatırımları kolaylaştıracak bir reform paketi inşallah yakın zamanda meclisimize gelecek. Bu reform paketi ile izin süreçlerini kısaltarak yeni yatırımların önünü açacağız."