Türkiye’nin enerji hamlesi sürüyor! Bakan Bayraktar’dan Gabar için yeni keşif sinyali: Yakında müjde verebiliriz

"KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİMİZ 2028'DE DÖRT KATINA ÇIKACAK"

Bayraktar, Türkiye'nin 2023'te Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretime başladığını anımsatarak, "Karadeniz'deki üretimimiz yılda 7,5 milyar metreküpe çıkıyor. Bu sıfırdı, 2023'ten beri üretim başladı ve bugün inşallah iki katına çıkacak. 2028'de bu dört katına çıkacak. Türkiye bir taraftan kendi kaynaklarını arıyor." diye konuştu.

Enerji arz güvenliğinde çeşitlendirmenin önemine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, nükleer enerji, yerli kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklarının tamamından yararlanmayı hedeflediğini anlattı.

ABD ile yapılan uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına da değinen Bayraktar, boru hatlarında yaşanabilecek sorunlara karşı alternatif tedarik imkanlarını geliştirdiklerini söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısını bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek istediğini belirterek, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hatlarının tam kapasiteyle çalışmasının hem üretici hem de tüketici ülkelere fayda sağlayacağını vurguladı.,