Türkiye’nin ihracattaki payı tarihi rekor kırdı

Türkiye, son iki yıldaki büyümesinin lokomotifi haline gelen ihracatta küresel ligdeki ağırlığını tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. İhracat, yılın ilk çeyreği itibarıyla, yıllık bazda 255.7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı da yüzde 1.04 ile tarihi zirveye ulaştı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paydaki artış trendinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini söyledi. Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) istatistiklerine göre, 2021 yılında dünya ihracatının 22.3 trilyon dolar olduğunu anımsatan Bolat, Türkiye'nin ihracatının bu dönemde 225.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki payının tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktığını bildirdi.Bolat, böylelikle ihracatın dünya ihracatı içerisindeki payının yüzde 1.01 seviyesine yükseldiğine işaret ederek, "2022 yılında dünya ihracatı 24.9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1.02 seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255.7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1.04 pay almıştır" dedi.2002 yılında Türkiye'nin ihracatı 36 milyar 59 milyon dolar olurken, bu ihracatın küresel ihracattan aldığı pay yüzde 0.55 oranındaydı. 2022'den bu yana Türkiye'nin ihracatı 7 kattan fazla artarken, küresel ihracat ise 3.5 kat arttı.BAKAN Bolat, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bolat, "Ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı artırmak amacıyla atabileceğimiz adımları sektör sektör ele aldık. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine yönelik tüm sektörlerimizi desteklemek için birlikte hareket edilyoruz" dedi.Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, gıda sektöründe fahiş fiyat, sözde indirim ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan incelemelerde bir firmaya ait krem peynirde 160 gramlık ebatta satışa sunulan çeşidinin, gramaj değişikliği yapılarak 150 gramlık ambalaj içinde piyasaya arz edilmeye başlandığı, ancak bu bilginin vatandaştan saklanarak ürüne gizli zam uygulandığını belirledi. Bu durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirleyen kurul, ürün reklamını ve ticaretini yasakladı. Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunup, toplam 6 milyon 70 bin TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yılın ilk 7 ayında kurul tarafından toplam bin 253 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43 milyon 733 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.