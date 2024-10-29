Türkiye’nin rüzgârı enerjiye dönüşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalarını hızlandırdı. Rüzgâr santrali kurmak üzere Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta 5 farklı proje için bin 200 megavatlık yarışma düzenlenmesi kararlaştırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen hafta Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 2035 yol haritasını açıklamış, YEKA'larla ilgili ihale şartnamelerini artık kanunla değil bakanlık olarak yapacaklarını bildirmişti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA RES-2024) Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, toplam bin 200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgâr enerjisine dayalı 5 yarışma yapılacak. Bu kapsamda Edirne Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kapasitesi 410 megavat, Kırklareli'ndeki Balkaya RES'in kapasitesi 340, Sergen RES'in kapasitesi 200, Sivas'taki Yellice RES'in kapasitesi 160, Gürün RES'in kapasitesi ise 90 megavat olacak.Yarışmaya, yerli ve yabancı şirketler katılabilecek. Başvurular, 21 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Yarışmaların, yeri ve tarihi bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak. Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilowatsaat başına 5.50 dolar-cent, taban fiyatı da kilowatsaat başına 3.50 dolarcent olarak belirlendi. Taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı, 10 bin dolar olacak. Sözleşme imza tarihinden itibaren üretilen elektriğin serbest piyasada satıldığı 72 aylık süre, "serbest piyasada satış süresi" olarak tanımlandı. Elektrik enerjisi alım süresi, serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren üretilen elektrik enerjisinin iletim sistemine verildiği 20 yılı kapsayacak.İlanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bin 200 megavatlık RES ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık GES ihalesini de haftaya açıklayacağız. 2035 yılı dahil olmak üzere her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacağız. Böylece 2035'te rüzgâr ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşacağız" dedi.