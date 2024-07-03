Türkiye’nin uçuş ağı 131 ülkede 346 noktaya ulaştı

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe), "34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu"nda konuşan Uraloğlu, 169 ülkede 2 bin 110 havalimanını temsil eden Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin bu seferki genel kurulunu Avrupa ve Asya-Pasifik coğrafyalarının merkezinde yer alan İstanbul'da gerçekleştirmesinin çok yerinde bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi görev yaptığını, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin ayrıca Tarihi İpek Yolu'nun devamı olarak büyük öneme sahip olan Orta Koridor hattının kilit ve Avrupa'nın başlangıç noktası olarak çok etkili bir konumda olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanı sıra Türkiye tam 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyonda bulunmaktadır ve bugün hava yolu sayesinde sermaye hareketlerinin, bilgi birikiminin ve yetişmiş insan gücünün küresel dolaşım kabiliyetinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hız kazandığını beraberce görüyoruz. Aynı şekilde günümüz toplumları da zamanın geri döndürülmesi, depolanması ve durdurulması mümkün olmayan kıt ve çok değerli kaynak olduğunu biliyor. Tüm bu hız kavramanın hayatımızda yer etmesinde de hava yolu taşımacılık sektörünün gelişmesi yatıyor. Ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik işbirliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu da hava yolu taşımacılığıdır."

Uraloğlu, geçen yıl gerçekleştirilen Routes World 2023 zirvesinin ve şu anki etkinlik gibi uluslararası havacılık sektörünü ilgilendiren etkinliklerde Türkiye'nin artık başı çeken ev sahiplerinden biri olmayı başardığını ve bunu da sürdüreceğini dile getirerek, "Bu başarıda elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızın payı yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açarak, havacılık sektörü açısından dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, 2002'den bu yana aktif havalimanı sayısını 26'dan 57'ye yükselttiklerini, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle hareket ederek ülkeyi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdüklerini söyledi.

Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81'den 174'e yükseldiğini dile getirerek, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık." dedi.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını 2023'te 214 milyonun üzerine çıkardıklarını kaydeden Uraloğlu, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15'lik artış göstererek 2 milyon 167 bine yükseldiğini ifade etti.

Geçen yıl Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede 1 uçak geçtiğine işaret eden Uraloğlu, bu yıl bu istatistiklerin çok daha üzerinde değerlere ulaşılacağını öngördüklerini belirtti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (Eurocontrol), 26 Haziran tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu açıkladığını aktaran Uraloğlu, "17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı." dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÜNLÜK ORTALAMA 1520 UÇUŞ OLUYOR"

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1520 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdüğünü kaydetti.

30 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısıyla yeni bir rekora imza atarak 268 bin 275 yolcuya hizmet verdiğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde de İstanbul Havalimanımız dünya genelinde 7. sırada yerini aldı. Antalya Havalimanımız ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8. sıraya yerleşti. 29 Haziran 2024 tarihinde de yaklaşık 210 bin yolcuyla Antalya Havalimanımız 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaşmış oldu. Dün de Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nu yayımladı. Bu raporda da Türkiye'nin ve İstanbul Havalimanı'nın sektör açısından kayda değer başarılara imza attığını görebiliyoruz. Örneğin, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği harici ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye, Kovid-19 pandemi öncesi Haziran 2019 dönemine göre yüzde 24 bir artış elde etti ve üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca geçen yılın ayı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4'lük bir büyümeyi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplam Hava Bağlantı Seviyesi rakamlarına göre de 34 bin 269 bağlantıyla listede ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanımız ise doğrudan bağlantı açısından Avrupa sıralamasında en üst sırada yer alıyor. HUB Merkezleri olan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarımız, Orta Doğu'ya en iyi doğrudan bağlantı gerçekleştiren merkezler oldu. İstanbul Havalimanı 2019'dan bu yana merkez bağlantısını yüzde 87 artırarak 57 bin 60 bağlantıya ulaştırdı."

Türkiye'nin, gökyüzünde kurdukları köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, dünyada ise küresel bir havacılık merkezi olduğunu dile getiren Uraloğlu, 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olmasıyla da hava yolu şirketlerini cezbettiğini anlatan Uraloğlu, "Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta göklerdeki bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları olmak üzere birçok hava yolu şirketinin gelmesine imkan sağlıyor." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın küresel planda iddialı hava yolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek çok önemli bir üs olabilme potansiyelinde olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Türk Hava Yolları'nın 1933'te 5 uçakla başlayan serüveni de bugün, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Türk Hava Yolları'nın bugün dünya sivil havacılık sektöründe dünya devleriyle yarışır bir konuma gelmesindeki sıra dışı başarının altında ise atılımlar ve yeni operasyon merkezi İstanbul Havalimanı'ndaki geniş imkanları ve kusursuz organizasyon yapısı yatmaktadır." dedi.

Financial Times'ın yakın bir zamanda, Türk Hava Yolları'nın Ryanair ve Eeasy Jet'in ardından 3. en yoğun hava yolu olduğuna dair bir yazı yayımladığını belirten Uraloğlu, THY'nin 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 364 noktada sunduğu hava kargo hizmetleriyle, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını da yüzde 16 artırdığını dile getirdi.

"TURKİSH CARGO, IATA VERİLERİNE GÖRE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. HAVA KARGO TAŞIYICISI OLDU"

Uraloğlu, "Turkish Cargo da Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı oldu. Ayrıca, THY 2023 yılında Apex ve Skytrax gibi kuruluşlardan önemli ödüller almayı başardı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin dört bir köşesinde de hava yolu ağının gücüne güç katacak yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, "Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Adana ve Mersin illerimize hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projelerimizin yapım çalışmaları devam ediyoruz." diye konuştu.

Kayseri Havalimanı'na yeni bir terminal kazandırdıklarını, Malatya'ya da yeni bir terminal binası yaptıklarını, Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Uraloğlu, ülkenin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası Havalimanları Konseyi'ne kurulmuş olduğu 1991 yılından bu yana üyeyiz. Yolcu ve uçuş sayısı bakımından Avrupa havalimanları arasında ilk 10'da yer alan İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı gibi havalimanlarımız başta olmak üzere toplam 52 havalimanımız ile üyeliğimiz her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Konsey tarafından yürütülen ve havalimanlarında sürdürülebilirliğin göstergesi olan Havalimanları Karbon Akreditasyon Programı'na neredeyse tüm havalimanlarımızla akredite olarak önde gelen ülkeler arasında yerimizi almış durumdayız. İlk olarak 2020 yılında çalışmalarımıza başlayarak 2021 yılında pilot uygulama olarak seçtiğimiz 12 havalimanımızla Havaalanı Karbon Akreditasyonu programına katılımımız gerçekleştirdik. Ardından tüm havalimanlarımızı programa dahil ettik. Şu anda doğrudan işlettiğimiz ve Kamu Özel İşbirliğiyle sorumluluğumuzda olan 50 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmış durumdadır."

İGA İstanbul Havalimanı'nın Aralık 2023'te iklim kriziyle mücadelede 2050 Net Sıfır taahhüdü kapsamındaki çalışmalarıyla Konsey tarafından havalimanlarına verilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu sertifikasında 4. seviyeye ulaştığını anımsatan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere bu programdaki en yüksek aşama 5. seviyedir. Türkiye'de 4. seviye sertifikasını almayı başarmış ilk havalimanı İGA İstanbul Havalimanı olmuştur. 4. seviye, kurumun karbon yönetiminin, 2050 sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale gelindiğini ve operasyonların mutlak emisyon azaltımları göz önünde bulundurularak yönetildiğini ifade etmektedir. 86 ülkeden toplam 571 havalimanın sertifikalandırıldığı programda ülkemiz sahip olduğu sertifika sayısı bakımından küresel ölçekte birinci sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünya sivil havacılık faaliyetlerinin de küreselleşmeyle tek bir pazar olması yönünde ilerlediğini gördüklerini belirten Uraloğlu, "Bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizi hepimiz gözden geçirmeliyiz. Yerkürenin birbirine uzak coğrafyalarında yer alan ülkelerimiz arasında yapacağımız işbirlikleriyle uzakları yakın, ülkelerimizi komşu kapısı haline getirebiliyoruz ve getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, havalimanları kaynaklı karbon emisyonlarını kontrol altına almak ve azaltmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, turizm faaliyetlerinin ve ticaretin artacağını, sosyal ve kültürel ilişkilerinin hızlanacağını sözlerine ekledi.