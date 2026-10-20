Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 445,2 milyar dolara yükseldi! TCMB net UYP verilerini açıkladı

REZERV VARLIKLAR 186,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre, rezerv varlıklar Ağustos ayında 22,2 milyar dolar artarak 186,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin yurt dışı varlıklarındaki değişimde rezerv varlıklardaki yükseliş öne çıktı.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar yüzde 0,7 artarak 82,4 milyar dolara yükseldi. Finansal türevler yüzde 51,9 artışla 3,8 milyar dolara, diğer yatırımlar ise yüzde 1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 2 azalarak 43,8 milyar dolar olarak kaydedildi.