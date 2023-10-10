Türkiye’ye küresel fon akışı başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu söyledi. Şimşek, küresel piyasalarda tersten esen rüzgâra rağmen Türkiye'nin açıkladığı ekonomik perspektifin yatırımcılar tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye'ye dönük uluslararası fon akışının ayrıntılı haritasını ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği ikinci Körfez çıkarmasının hedeflerini anlattı. Dar ve sabit gelirlileri enflasyona ezdirmeme sözünü tekrarlayan Bakan Şimşek, 2024'ten itibaren ücret ayarlamalarının hedef enflasyona göre olması gerektiğini, oluşacak farkın zaten hükümet taahhüdü olarak ödeneceğini açıkladı. Şimşek, aylık bazda enflasyonda düşüşün başladığını, kalıcı düşüşün de Haziran 2024'ten itibaren hissedileceğini kaydetti. SABAH Gazetesi Ankara Büro sohbetlerinin konuğu olan Bakan Şimşek, şu mesajları verdi:Türkiye'ye inanılmaz bir ilgi var. Londra'da üç gün boyunca hem yatırım fonları hem yatırım bankaları hem de doğrudan yatırım yapan şirketler başta olmak üzere bütün yatırımcı yelpazesi ile bir araya geldik. İlgi çok yoğundu, 85'in üzerinde kurum temsilcisi, 100'ün üzerinde yatırımcıyla temasımız oldu, bu normal çünkü Türkiye'nin potansiyeli büyük. Uzun süredir çeşitli nedenlerle özellikle portföy yatırımları uzak duruyordu. Algıda değişiklik var mı? Ciddi bir iyileşme var.OVP'nin ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme (refah). Bunun ön koşulu fiyat istikrarı. Bu hedefe ulaşırken enflasyonun tek haneye indirilmesi, bunu destekleyecek maliye politikası, bu çerçevede rezerv birikimi ve kur korumalıdan çıkış gibi aslında entegre birbirini besleyen bütüncül bir yaklaşım var. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm bunların hepsi fırsat içeren alanlar... O nedenle ilgi bütün yatırımcılardan çok yoğun oldu.: İlk 3 ayda konuşmadık, uygulama yaptık. Ağustosta hem parasal hem miktarsal sıkılaştırmaya, seçici kredi sıkılaştırmasına gittik. Yüklemeli tedbirler aldık. Deprem hariç bütçe açığımızın milli gelire oranını yüzde 3 ve altına çekmeyi hedefliyoruz. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik, gerekeni yaptık. Yapısal reformları bir takvime bağladık, bu güveni artırdı. Mevcut konjonktürde karşı taraftan esen çok güçlü rüzgârlar var. Ticari ortaklarımızda büyüme oldukça cılız. Finansal koşullar sıkışık. Amerika'da 10 yıl vadeli kağıtların getirisi yüzde 4.5-5 aralığında. Doların güçlenmesi aleyhimize. Biz euro bazında mal satıyoruz ama hammaddeyi dolar cinsinden alıyoruz.Enflasyonda yıllık bazda düşüş Haziran 2024'te ama aylık bazda ciddi momentum kaybı birkaç aya başlayacak. Merkez Bankası'ndaki ekip çok güçlü arkadaşlara güvenim yüzde 100, hiç tereddüdüm yok. Merkez'in Bankası'nın enflasyonda yıl sonu yüzde 65 hedefi geçerli.(Emeklilere 5 bin lira ikrâmiye) Bütçe imkânlarını sonuna kadar zorladık, bir kerelik ödeme kararlaştırıldı. Bütün çalışanlarımız, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Büyümenin çok ötesinde bu sene toplumun bütün kesimlerine işçisine işçimize memurumuza asgari ücretlimize emeklerimize reel olarak çok büyük artışlar verdik. Asgari ücretliyi, emekliyi, memuru, işçiyi enflasyona ezdirmeme taahhüdümüz var. Yılın başında oturulacak, imkânlara bakılacak ve bu çerçevede bir adım atılacak.Enflasyonu çıpalayacak noktaya doğru geliyoruz. Maalesef uzun süredir enflasyon çıpası yok. Fiyatlama davranışlarında ciddi bozulmalar, onun getirdiği sıkıntılar var. Bunu destekleyecek gelir, maliye politikasına geçiş yapıyoruz. Ücret ayarlamaları hedef enflasyona göre yapılmalı, fark olursa ödenir.Kur korumalı mevduattan çıkış başladı. KKM'den çıktığımızda vatandaşımızın portföy tercihlerinin bir kısmı döviz olabilir, buna saygılıyız. Çıkışta elimiz rahat olsun, elimizde arz edecek imkân olsun. Rezerv birikimi, cari açığın daralması, dış kaynak, fon akışını artırmamız lazım. Mayıs ayından bu yana rezervlerde 22 milyar doların üzerinde artış var. Rezerv birikimi piyasa koşulları elverdiği ölçüde sürecek.: Dış ticaret ve cari açık azalacak. Altın ithalatı 30 milyar doların üzerinde. Bu negatif reel faizlerden kaynaklanıyordu. Para politikasındaki rasyonelleşme ile birlikte altına talebin düşeceğini öngörüyoruz. Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı, 2025 sonunda günlük 100 bin varile varacak, Sakarya sahasında doğalgaz üretimi başladı, 2028'de 15 milyar metreküpe ulaşması öngörülüyor yani Türkiye'nin şu andaki tüketiminin yüzde 25'i...Önümüzdeki yıllarda petrol ve doğalgaz üretimi ile enerjide yeşil dönüşümle birlikte dışa bağımlılığımız azalacak. Bu sayede cari açık kalıcı olarak milli gelire oran olarak en az yüzde 1 aşağı çekecek. Cari açığın azalmasıyla birlikte rezerv birikimin kazanacağını düşünüyoruz.BAE ile 50.7 milyarlık anlaşmanın 27 milyar doları yenilenebilir enerji yatırımlarına ayrıldı. Enerji Bakanlığı hükümetler arası anlaşma üzerinde çalışıyor, Meclis'e sunulacak, yatırım süreci başlayacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak. Depremin finansmanına yönelik uzun vadeli (10 yıl) 8.5 milyar dolarlık kaynak sağlanacak. Anlaşmanın bu yıl bitmesini, ilk diliminin gelmesini bekliyoruz. İhracatın finansmanını da birlikte götürüyoruz.İsrail ve Filistin çatışmasının sınırlı olmasını temenni ediyoruz. 1970'ler tarzı bir petrol şoku öngörmüyorum..: Kamuda taşıtlar konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Yeni araç alımında sadece TOGG alınacak, eldeki araç da satılacak. Temsil ağırlamalarını sınırlayacağız. New York'a bir kişiyle gittim.BAEile çerçevesi çizilen 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma var. Dünya Bankası, 3 yıl için öngördüğü kredi alanını 35 milyar dolara çıkardı. Avrupa İmar Bankası 3 milyar euroluk büyüklüğe ulaşacak. Asya Kalkınma Bankası ile ilişkileri güçlendiriyoruz. Japonya ile diyaloğu yeniden güçlendireceğiz. Marakeş'te IMF-Dünya Bankası toplantılarına gideceğiz, daha sonra Fransa'da Türkiye'nin hikayesini anlatacağız. Yakında Uzakdoğu'ya da gitmeyi planlıyoruz. 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planlıyorum.Cari açığın milli gelire oranı kalıcı şekilde yüzde 3'ün altına çekildiğinde yarısından fazlası borç yaratmayan doğrudan yatırımlar, kalıcı kaynaklar finanse edilecek öbür imkânlar da rezerv imkânına gidecek. TL'nin bu saatten sonra kalıcı değer kaybı için bir sebep kalmayacak. Dış kaynak noktasında önemli mesafe kat ettik, maliye politikasında disiplini sağlıyoruz, rekabet gücü ve verimlilik noktasında gereken yapısal reformları yapıyoruz, siyasi belirsizlik kalmadı. Yerel seçimlerden kaynaklı bir belirsizlik yok.