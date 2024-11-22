Türkiye’yi akıllı yollarla donatacağız

Ulaşımın yol haritası Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde çizildi. Havacılıktan karayollarına, denizcilikten demiryollarına ulaşım sektörü A'dan Z'ye masaya yatırıldı. Zirvenin özel oturumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı. Tüm ulaşım modlarında mevcut yol kapasitelerini etkin kullanarak, seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için Akıllı Ulaşım Sistemleri'ni yaygınlaştırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yola yerleşecek sensörler, kameralarla aracın araçla ve yolla bağlantısını sağlayacaklarını vurguladı.Bakan Uraloğlu, "Güney Kore ve ABD'de modeller var. Biz kendi modelimizi yapıyoruz. TÜRKSAT, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Aselsan çalışıyor. Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 30 kilometrelik bölümde deneme sürecini başlatıyoruz. 2026'da uygulamaya girer. Toplam 15.000 km karayolu ağına fiber kablo tesis edilmesi için çalışmalarımızı aşama aşama sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin'den ülkemize ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Orta Koridor kapsamında; Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeleri hayata geçirdik, yenilerine devam ediyoruz. Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu, Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacak. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesi çalışması da sürüyor" diye konuştu. Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'den geçen 2.094 km demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat yaptıklarını, 1.923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 km yeni otoyol yatırımı planladıklarını belirten Uraloğlu, "Projenin hayata geçmesiyle Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız.Kalkınma Yolu'nun alternatifi olarak kullanılan Süveyş Kanalı bağlantılı uluslararası Güney Koridor üzerinden Çin ile Avrupa arasındaki taşımacılık 35 gün 7 saat sürüyor. Ancak 2023'ten itibaren Süveyş'ten ticari gemi geçişleri sıkıntıya girdi. Bu güzergâh artık tercih edilmemeye başladı ve Ümit Burnu'na yöneldiler. Çin'den kalkıp Ümit Burnu'na dönen gemiler de 35 günde ulaştıkları Londra'ya yaklaşık 45 gün 22 saatte ulaşıyor. Bugün Kalkınma Yolu Koridoru'nu bitirmiş olsaydık 45 günlük süre 25 güne düşerek maliyetleri de düşürecekti" diye konuştu. Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nda Katar, BAE, Irak ve Türkiye'nin olduğunu, projenin bitme aşamasına geldiğini, önümüzdeki yıl içinde başlama gayreti içinde olduklarını vurguladı. Son 22 yılda karayollarına yapılan yatırımların değerinin 280.6 milyar dolara ulaştığını söyleyen Uraloğlu, "2002'de 6.101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 653 km'ye çıkardık. 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık" dedi.Hava yolcu sayısının bu yıl 230 milyona çıkacağını, 2028'de hedefin 258 milyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları anlattı: "Bunlar durduk yere olmuyor. 26 havalimanını 58'e çıkardık. 32 tane yeni havalimanı yaptık. 15 tane sıfırdan havalimanı yaptık. 1.5 yılda bir havalimanı demek bu. Geri kalanını da yeniledik. İç hatlarda 58 nokta, dış hatlarda 131 ülkede 347 farklı noktaya havayoluyla ulaşıyoruz. Bu senenin sonunda dış hatlardaki sayımızı 349 uçuş noktasına çıkaracağız. 22 yılın sonunda Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e ulaştırdık. İstanbul Havalimanımız Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci sırada." Dünyada paralel üç pistte aynı anda operasyonun sadece ABD'de olduğunu, İstanbul Havalimanı'nda da bunu gerçekleştireceklerini söyleyen Uraloğlu, "17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda bunu uygulamaya geçireceğiz" mesajı verdi.2002'de 152 olan liman tesisi sayısını, 217'ye ulaştırdıklarını, 2028'de bu rakamı 220'ye çıkarmayı planladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ, limanlarında bulunan konteyner limanlarımız dünyada ilk 100 liman arasına girmeyi başardı. 2003'te 8.50 yat bağlama kapasitemiz varken, 2024'te bu sayı 25.038'e ulaştırdık. 208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa Yat Limanımızın yapım çalışmalarını da bitridik ve çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Karadeniz'deki ticareti güçlendirecek Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımına devam ediyoruz. Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını da 2025 yılnıda tamamlamayı hedefliyoruz. Demre Yat Limanını üstyapı çalışmalarının ardından 2026'da hizmete almayı planlıyoruz. Filyos Limanı'nı doğalgaz bulacağız diye yapmadık. Orayı özel sektöre açacağız" dedi.5G'ye daha çok yerli ve milli üretim yaparak geçmek istediklerni i vurgulayan Uraloğlu, "Önümüzdeki günlerde net takvimi açıklarız. 2025 ilk çeyreğinde ihalesini yapmak, 2026'da ilk sinyali vermek gayretindeyiz. 30 tesiste 5G lsiansı verildi. Buralarda deneyimleme şansınız var şu anda" dedi. Sosyal medyada 75 milyon kullanıcı olduğunu, bu alanda birçok düzenleme yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Şirketler 'bizim kurallarımız var' diyor. Ama Türkiye'nin de kendi kuralları var. Her istediğimizi almadık ama bir aşamaya geldik. Bütün sosyal medya platformları 'İşimizi düzgün yapmazsak, Türkiye kapatabilir, ayağımızı denk alalım' noktasına geldi. X'te 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Biz yasakçı zihniyette olmak istemiyoruz. Esasında yasakçı zihniyette olan bu platformlar, paylaşımınızı yasaklıyor" diye konuştu2023'te 13.919 km olan demiryolu ağını 2028'de 17.287 km'ye, 2053'te ise 28.590 km'ye çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 344 km, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları, yüksek standartlı bir demiryolu hattı ile birbirine bağlanacak. Samsun-Sarp Hızlı Tren Hattı için de proje çalışmalarına başladık. Ankara-İzmir treni 2026'nın sonunda bitecek. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i tamamlayacağız. Şanlıurfa-Mardin-Ovaköy'e kadar olan bölümü bitireceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde düşünülen çift demiryolu hattının finansmanıyla ilgili Dünya Bankası ile belirli bir noktaya geldik. İhalesini de önümüzdeki yıl yapacağız" dedi. Ülke genelindeki 1.015 km'lik şehiriçi raylı sistem hattının 434 km'sinin bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Uraloğlu, "Şu anda İstanbul'da 1.000 km metro gerekiyor. Yapılan 400 kilometre. Bunun da 170 km'sini bakanlık olarak biz yapmışız. Sorumluluk belediyelerin kendilerinde. Yapılması gereken birçok iş var. Halkalı-Başakşehir- Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu 2. Etabı 2025 içerisinde hizmete açacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattını ise 2028 yılı sonunda tamamlayarak hizmete almayı hedefliyoruz" mesajını verdi.Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, açılış konuşmasında, "Hepinizin bildiği gibi Turkuvaz Medya Grubu olarak pek çok organizasyon, zirve ve foruma imza atıyoruz. Bu organizasyonlar genelde tek bir sektörü mercek altına alan, o sektörü derinlemesine irdeleyen tartışma ve paylaşım platformlarına vesile oluyor. Yıl boyunca ihracattan tarıma, eğitimden enerjiye, girişimcilikten turizme, kentsel dönüşümden spora ve daha pek çok sektörü detaylı olarak inceleme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Zirveye, ana sponsor olarak, Halkbank, Türk Hava Yolları, Türk Telekom destek verirken, co sponsorları Kuzey Ege Otoyolu, İGA, Kuzey Marmara Otoyolu A.Ş.,Pasifik Eurasia, Pegasus ve TAV oldu. Sinan