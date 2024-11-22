Video Haber Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi
Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi

Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi

22.11.2024 | 11:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi”nde açıklamalarda bulunuyor. Kalkınma Yolu projesinin bitme noktasına geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Gelecek sene içerisinde yapıma başlayabilir miyiz gayreti içerisindeyiz. Projede ilerliyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin akıllı ulaşımda kendi modelini üretmeye başladığını belirterek, pilot uygulamanın 2026 yılında başlayacağını ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Turkuvaz Medya’da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi 11:34
Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi 22.11.2024 | 11:22
Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu 03:31
Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu 22.11.2024 | 09:25
Narin Güran cinayetinde yeni delil 06:36
Narin Güran cinayetinde yeni delil 22.11.2024 | 01:31
Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı 00:38
Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı 21.11.2024 | 23:29
Afyon’da akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu 00:12
Afyon’da akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu 21.11.2024 | 22:01
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 11:57
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 21.11.2024 | 19:45
Son dakika: Afyonkarahisar’da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı! 03:14
Son dakika: Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı! 21.11.2024 | 19:24
Bolulu genç girişimciden göz kamaştıran tasarımlar 03:30
Bolulu genç girişimciden göz kamaştıran tasarımlar 21.11.2024 | 18:52
Akçakale çevreyolunda otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı 00:44
Akçakale çevreyolunda otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı 21.11.2024 | 18:12
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 00:09
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 21.11.2024 | 17:34
CHP’nin hadsiz tehditlerine Bakan Yerlikaya’dan cevap | Video 00:21
CHP'nin hadsiz tehditlerine Bakan Yerlikaya'dan cevap | Video 21.11.2024 | 14:58
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur 13:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur" 21.11.2024 | 11:46
İzmir’de polise silahlı saldırı 00:51
İzmir'de polise silahlı saldırı 20.11.2024 | 22:02
Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı ’CIA’ olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir’in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı? 02:15
Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı 'CIA' olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir'in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı? 20.11.2024 | 20:40
Michael Malarkey’den Starbucks boykotu! Michael Malarkey Starbucks kahvesini böyle çöpe attı! 00:22
Michael Malarkey’den Starbucks boykotu! Michael Malarkey Starbucks kahvesini böyle çöpe attı! 20.11.2024 | 18:37
Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı Yüksel Arıcı Yenidoğan çetesine ateş püskürdü 00:26
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı Yenidoğan çetesine ateş püskürdü 20.11.2024 | 18:27
İstanbul’da suya yeni yıl tarifesi: Yüzde 17,5 zam yapıldı | Video 05:39
İstanbul’da suya yeni yıl tarifesi: Yüzde 17,5 zam yapıldı | Video 20.11.2024 | 16:31
Başkan Erdoğan’dan Brezilya dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video 30:21
Başkan Erdoğan’dan Brezilya dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video 20.11.2024 | 15:47
MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP’yi ziyaret etti | Video 02:24
MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP’yi ziyaret etti | Video 20.11.2024 | 15:47
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması | Video 03:55
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması | Video 20.11.2024 | 15:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA