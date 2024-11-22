Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi”nde açıklamalarda bulunuyor. Kalkınma Yolu projesinin bitme noktasına geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Gelecek sene içerisinde yapıma başlayabilir miyiz gayreti içerisindeyiz. Projede ilerliyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin akıllı ulaşımda kendi modelini üretmeye başladığını belirterek, pilot uygulamanın 2026 yılında başlayacağını ifade etti.