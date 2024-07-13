Türksat 6A’nın uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen 685 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki, 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, Yusufeli Barajı köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılış töreni vesilesiyle Yusufelilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'yı Space X'in, Florida'daki uzay üssünden yörüngesine fırlatıp Türkiye'ye döndükten sonra ayağımızın tozuyla Yusufeli'ye geldik. Bildiğiniz üzere 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67'nci dakikada başarıyla aldık. Şu anda uydumuz 35 bin 786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Hamdolsun dün itibarıyla Türkiye saatiyle 20.00 civarında başlayan ve 69 dakika süren 2'nci ateşleme süreci de başarıyla sonuçlandı" dedi.

Türksat 6A'nın uzaydaki yolculuğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A, sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz. Hiç şüphesiz ülkemizin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'dır. Maalesef biz geçmişte 'Siz yapamazsınız' nidalarıyla büyüdük. Ama Rabb'imizin izniyle her geçen gün gücüne güç katan ülkemizin, her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden milletimizin nelere imza atabileceğini, neler başarabileceğini TÜRKSAT 6A ile bir kez daha gösterdik. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'DERİN VADİLERİNİ TÜNEL VE VİYADÜKLERLE AŞTIK'

Suyun medeniyet olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, 2,3 milyar metreküp su depolama ve yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji sağlama kapasitesiyle Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin öneminin daha da ortaya çıkmakta olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bir başka medeniyet göstergesi ise hiç şüphesiz yoldur. Su ile yol birleştiği zaman orada hayat binbir rengiyle ortaya çıkmakta, refah ve zenginlik artmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Yol Medeniyettir' sözünden hareketle; 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık" dedi.