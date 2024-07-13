Yusufeli’ne dev yatırım! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yusufeli Merkez Viyadüğü köprümüz 8 orta ayak, 2'de kenar ayak olmak üzere 10 ayaktan oluşuyor. 685 metre uzunluğa ve en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip projemiz sayesinde; Kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçtik. Trafiği güvenli hale getirerek, seyahat konforunu arttırdık" ifadelerini kullandı.