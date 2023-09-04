Üç bölgede derinliğimiz artacak

IFA Berlin'de Vestel CEO'luk koltuğunu Turan Erdoğan'dan 1 Eylül itibarıyla devralan Ergün Güler, basınla ilk buluşma toplantısında Vestel'e 1999'da uzman olarak katıldığını yıllardır Vestel'de birçok konumda görev yapmış biri olarak görevin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.Vestel'i bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarına vurgu yapan Güler, bugün itibarıyla şirketin Türkiye'nin en değerli üç markasından biri olduğuna vurgu yaparak, "Markamızın yolculuğunda belirlediğimiz odak alanları donanım, tasarım, yazılım ve marka. Hedefimiz, geleceğin teknolojilerine yatırımı hızlandırarak Vestel'in marka değerini 2 milyar dolar seviyesine ulaştırmak" diye konuştu. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürünlerimiz daha az enerji ve su harcayarak, tüketiciye tasarruf sağlarken dünya kaynaklarını da koruyor. Hem beyaz eşya hem elektronik fabrikalarımızda müthiş bir üretim gücüne sahibiz."Ürettikleri yüksek teknolojiyi 160'tan fazla ülkeye ulaştırdıklarını anlatan CEO Ergün Güler, "Geçen yıl şirket olarak 2.3 milyar dolarlık ihracata imza attık. Çeyrek asırdır aralıksız sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Küresel ticaretteki rekabet gücümüzü koruma odağımız elbette önümüzdeki dönemde de sürecek" diye konuştu. Küresel markalarla yaptıkları lisans anlaşmaları ve uluslararası iş birliklerinin bundan sonra da önemini koruyacağını anlatan Güler, şu değerlendirmede bulunda: "Önümüzdeki dönemde Avrupa'daki güçlü varlığımızı muhafaza ederken, diğer yandan Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi yeni girdiğimiz pazarlarda derinleşeceğiz. İhracat önemli odak noktamız."Vestel halen Avrupa'daki üç büyük TV üreticisinden biri, beyaz eşyada ise ilk 5 içinde yer alıyor. Manisa'da bulunan Vestel City'de üretilen teknoloji 160'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Vestel'in teknoloji şirketi olma hedefine çok yaklaştığını anlatan CEO Güler, "Beyaz eşya ve TV üretimi gibi konvansiyonel alanlarımıza yatırımımızı devam ettireceğiz. Ancak dünyamız değişiyor. Bu değişime ayak uydurmanın ötesinde, şirketler ve ülkelere boyut değiştirtecek; sıçrayarak büyüme sağlayacak alanlara odaklanacağız. Bu alanların başında otomotiv ekosistemi geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğinde önemli mesafeler kat ettik. Otomotive ek olarak batarya çözümlerimizle mobilite, yazılım gücümüzle de akıllı yaşamın geleceğinde önemli bir rol üstleneceğiz" diye konuştu.