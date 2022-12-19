Ucuz deterjanda raf oyunu! Zincir marketlerin son hedefi: Boron

Enflasyonla topyekûn mücadele sürerken, fahiş fiyat ve fırsatçılara karşı kamu iştirakleri tarafından uygun fiyatlarla piyasa sürülen ürünlerin satışını baltalamak için de türlü oyunların devreye sokulduğu anlaşıldı. Eti Maden'in ürettiği Boron marka bulaşık ve çamaşır deterjanları tüm sektörde fiyatları ortalama olarak yüzde 40 aşağıya çekerken, zincir marketlerin diğer markaların satışına engel olduğu gerekçesiyle Boron'ları raflara çıkarmadığı anlaşıldı.