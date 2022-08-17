Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi’den kampanyada genişleme müjdesi





"Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."