Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu için düğmeye basıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kesintisiz otoyol ulaşımı için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi ile 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'nin ekonomisinin gelişeceğine dikkat çekildi.

ANKARA'NIN DOĞU VE KUZEY KORİDORUNA GÜVENLİ ULAŞIM

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu; 101 kilometre otoyol ve 19 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda. Otoyol güzergahı, mevcut Ankara Çevreyolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu'na bağlanacak. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu güzergahı; Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında önemli bir köprü özelliğini taşıyor. Otoyol proje ile yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacak" denildi.

Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunun da otoyol projesi ile azaltılacağının altı çizilen açıklamada, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılmasının planlandığı belirtildi.

TURİZM BÖLGESİNE "ANTALYA-ALANYA OTOYOL" DOPİNGİ

Turizm bölgesinde yer alan Antalya-Alanya güzergahında güvenli ve hızlı ulaşım için otoyol projesine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile start verildiği belirtilen açıklamada, "Antalya-Alanya Otoyol Güzergahı, Serik Kavşağı'ndan başlayacak. Daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sonlanacak" ifadeleri kullanıldı.

PROJE KAPSAMINDA 8 TÜNEL YAPILACAK

Antalya-Alanya Otoyolunda; 84 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu kaydedilen açıklamada, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğu vurgulandı. Proje kapsamında 7 kavşak bulunduğu ifade edilen açıklamada, 8 tünel, 19 viyadük bulunan otoyolun, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiğine işaret edildi.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Proje ihalesinin 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan açıklamada, "Antalya-Alanya Otoyolu, turizme bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamakla birlikte bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne hizmet edecek şekilde planlandı. Antalya-Alanya Otoyolu projesinin ülkemiz için en önemli katkısının, bölge turizminin gelişimindeki olumlu etkisi olacağı öngörülüyor. Proje ile özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra, çevre illerden gelen trafiğin şehir içerisine uğramadan transit geçişinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Otoyolun hayata geçmesi ile birlikte yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecek" ifadeleri kullanıldı.

ÜLKEMİZİN BÜYÜMESİ İÇİN GEREKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, batıdan doğuya kesintisiz bir otoyol ağınının hedeflendiğini belirterek, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyol Projesi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Ülkemizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ile büyütme çabaları için gerekli altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda da Ulaştırma 2053 Vizyonu açıkladık. 2023 yılından 2053 yılına kadar geçen sürede yapılacak yatırımlarla Karayolu Hizmet Düzeyini en üst seviyeye çekerek 'kesintisiz ve konforlu' bir ulaşım tesis edeceğiz. 2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" dedi.