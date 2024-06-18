Ulaştırmada rekor üstüne rekor

günlük bayram tatili öncesinde, hem havayollarında hem de köprülerde geçiş rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı'nda, Kurban Bayramı arifesi olan 15 Haziran Cumartesi günü 831 geliş ve 811 gidiş olmak üzere 1.642 sefer yapıldı. Tarihin en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşılırken, Avrupa liderliği devam etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nı kullanan uçak ve yolcu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayılarında yeni rekorların kırıldığını bildirdi. Uraloğlu, "15 Haziran'da Antalya Havalimanı'nda 1.163 uçuş, 198 bin 944 yolcu sayasıyla 2024 yılının rekorunu kırdık. 13 Haziran'da da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 186 bin 828 araç geçti" dedi.