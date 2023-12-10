Yunanistan ile ikinci sınır köprüsü geliyor. Yapılacak yeni sınır köprüsüne ilişkin detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tek tabliyede 2x2 şeritli, kısa pilonlu ekstradoz köprü tipine göre çalışılması; ana köprü hesap açıklıklarının 110-180-110 metre olması planlanıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaret ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanırken, iki ülke arasındaki bağı güçlendirmek için yeni bir sınır köprüsü inşasının da yapılması kararlaştırıldı.Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü'nün 1958 yılında yapıldığını ifade eden Uraloğlu, köprüde yapılan incelemelerde yapısal bir problem olmadığı ancak artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprünün yetersiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. 22 Ocak 2004 tarihinde Atina'da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülkeyi bağlayan ulaşım alt yapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 10 Haziran 2006'da; İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü'nün yapılması için Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma imzalandı.Bu anlaşmada köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alındı. 4 Nisan 2014'te köprünün konum ve tam yerini belirten harita ve üzerindeki sınır hattını belirterek sınır geçiş köprüsü planının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. 15 Şubat 2017'de; gerçekleştirilen toplantıda ise Yunan tarafı ile birlikte değerlendirilmelerin yapılabilmesi için teknik düzeyde bir toplantı yapılmasına; toplantının Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi (OPİPK) formatında olmasına karar verildi" dedi.OPİPK'in 2018'den bu güne kadar çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden Uraloğlu, "Toplantılar neticesinde köprü tabliyesinin altı ile nehir yüzeyi arasında temiz yüksekliğin 10 metre olması hususu ortak olarak kabul gördü. Tek tabliyede 2x2 şeritli, kısa pilonlu ekstradoz köprü tipine göre çalışılması; ana köprü hesap açıklıklarının 110-180- 110 metre olması; yaklaşım köprüsü hesap açıklıklarının 44 metre olarak projelendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca köprünün Yunanistan tarafının ayrı, Türkiye tarafının ayrı olarak yapım ihalesine çıkılması, yapım sırasında hem Yunanistan tarafı yüklenici firmasını hem de Türkiye tarafı yüklenici firmasını denetleyecek ortak bir denetim gurubunun oluşturulması kararlaştırıldı" diye konuştu.Avrupa E-84 yolu veya D-110 Karayolu'nun, Avrupa E-yolları ağının Türkiye'de bulunan bir parçası olarak İpsala yakınlarında Yunanistan sınırından başlayıp Silivri'de son bulduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hat doğu batı referanslı yaklaşık 180 kilometre. Proje, İpsala gümrük çıkışından başlayıp ve 1500 metre sonra Kipi gümrük girişinde son bulacak" bilgisini de paylaştı.