Ünlü isimlerle sosyal medya vurgunu

Dolandırıcılıkta sınır tanmayanvurguncularınson hedefi Türkekonomisininmarka isimleri,mega projelerve TV kanallarıoldu. Koç Holding YönetimKurulu Başkanı Ömer Koç'tan,Merkez Bankası Başkanı HafizeGaye Erkan'a, Baykar YönetimKurulu Başkanı SelçukBayraktar'dan işadamı RahmiKoça'a kadar birçok isimüzerinden yapılan dolandırıcılıkyöntemi son yıllarınen büyük vurgununadönüşmek üzere. Youtubeve Instagram başta olmaküzere birçok sosyal medyahesabı üzerinden verilen reklamlardabu isimlerin ağzından"Türkiye'nin büyüyenprojelerine yatırım yapın vekazanın" çağrısı yapılıyor.Ömer Koç üzerinden yapılan sahte haber TRT Haber'de yayınlanmış gibi gösteriliyor ve şu ifadeler kullanılıyor: "Ömer Koç Tüpraş Platformu'nun açılışını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Bu platform herkese şirket hisseleri ile petrol ve gaz kaynaklarından kâr etme imkânı sağlıyor. Her vatandaş aylık 20 bin TL'den fazla kazanma imkânına sahip. Finansal piyasaların dalgalanmasına ve ekonomik belirsizliğe rağmen Tüpraş size çok kazandıracak. " Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın kullanıldığı reklamda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hisselerine yatırım yapılması çağrısı yapılarak, bir link veriliyor. Sahte hesaplarda Erkan, TRT Haber canlı yayınında açıklama yapmış gösteriliyor. Sahte röportaja önce Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgazla başlıyor. Ardından da ekrana Erkan getirilerek ağzından ifadeler yansıtılıyor. Erkan, sahte röportajda vatandaşları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yatırım yapmaya davet ediyor. Sahte reklamların hepsi ise dolandırıcıların ağ kurduğu sitelere ait. Linki tıklayarak Türkiye Petrolleri'ne yatırım yapmak isteyenler ağa takılıyor. Selçuk Bayraktar'ın kullanıldığı reklamlarda da projelerine yatırım yapmanın artık mümkün olduğu vurgusu yapılarak,