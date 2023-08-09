Ünlü isimlerle sosyal medya vurgunu

Dolandırıcılıkta sınır tanmayan
vurguncuların
son hedefi Türk
ekonomisinin
marka isimleri,
mega projeler
ve TV kanalları
oldu. Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan,
Merkez Bankası Başkanı Hafize
Gaye Erkan'a, Baykar Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk
Bayraktar'dan işadamı Rahmi
Koça'a kadar birçok isim
üzerinden yapılan dolandırıcılık
yöntemi son yılların
en büyük vurgununa
dönüşmek üzere. Youtube
ve Instagram başta olmak
üzere birçok sosyal medya
hesabı üzerinden verilen reklamlarda
bu isimlerin ağzından
"Türkiye'nin büyüyen
projelerine yatırım yapın ve
kazanın" çağrısı yapılıyor.
MERKEZ DE ALET EDİLDİ
Ömer Koç üzerinden yapılan sahte haber TRT Haber'de yayınlanmış gibi gösteriliyor ve şu ifadeler kullanılıyor: "Ömer Koç Tüpraş Platformu'nun açılışını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Bu platform herkese şirket hisseleri ile petrol ve gaz kaynaklarından kâr etme imkânı sağlıyor. Her vatandaş aylık 20 bin TL'den fazla kazanma imkânına sahip. Finansal piyasaların dalgalanmasına ve ekonomik belirsizliğe rağmen Tüpraş size çok kazandıracak. " Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın kullanıldığı reklamda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hisselerine yatırım yapılması çağrısı yapılarak, bir link veriliyor. Sahte hesaplarda Erkan, TRT Haber canlı yayınında açıklama yapmış gösteriliyor. Sahte röportaja önce Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgazla başlıyor. Ardından da ekrana Erkan getirilerek ağzından ifadeler yansıtılıyor. Erkan, sahte röportajda vatandaşları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yatırım yapmaya davet ediyor. Sahte reklamların hepsi ise dolandırıcıların ağ kurduğu sitelere ait. Linki tıklayarak Türkiye Petrolleri'ne yatırım yapmak isteyenler ağa takılıyor. Selçuk Bayraktar'ın kullanıldığı reklamlarda da projelerine yatırım yapmanın artık mümkün olduğu vurgusu yapılarak,