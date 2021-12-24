Vatandaş bozduruyor dolar düşüyor

İstanbul'da döviz bürolarının önlerinde dövizlerini bozdurmak için uzun kuyruklar oluştu. "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Kur Korumalı TL Mevduat Desteği' paketinin açıklanmasının hemen ardından gece saatlerinde yaşanan hareketlik artarak devam ediyor. Açıklamanın sabahında yaşanan döviz bozdurma harekatı dövizin değerinin hızla düşmesinden dolayı bu defada İstanbul'da bulunan turistleri de döviz bozdurmaya sevketti.

Döviz karşısında TL'nin değer kazanmaya başlaması ve dövizin karşılığında harcayacağı TL'nin azalması nedeniyle turistler döviz bürosunun önünde kuyruk oluşturdu. Dövizlerini yüksek fiyattan bozdurmak için gayret sarfettiler. Doların bu şekilde bozdurulması ile birlikte önce 14 TL'ye düşen dolar öğle saatlerine kadar 11 seviyelerine kadar düşüş yaşadı. Yerli ve yabancıların dövizlerini önümüzdeki günlerde bozdurmaya ve TL'ye geçişinin devam etmesiyle doların bir miktar daha düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Son dakika | Dolar, Euro ve Altın'dan büyük kaçış! Fiyatlar geri çekildi, şimdi özel Bankalar da...