Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!





Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak.