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Giriş Tarihi: 5.1.2023 07:44 Son Güncelleme: 5.1.2023 12:32

Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!

AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor. Şimdi de gündemde vatandaşa aylık 25 metreküp ücretsiz doğalgaz verilmesi var.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
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Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor.



Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.



Türkiye'nin kaderini değiştirecek, enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.



Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak.



25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor. Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.



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Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
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