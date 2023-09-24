Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir taraftan enflasyon ile mücadele ederken diğer taraftan vatandaşın alım gücünü korumaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için gerekli adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Sosyal harcamalara ayrılan payı 317 milyara çıkardık" mesajı verdi. Soru önergesini yanıtlayan Şimşek'in mesajları şöyle:Ekonomi politikamızın temel önceliklerinden biri fiyat istikrarını tesis ederek enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek, böylece vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı korumaktır. Bu amaçla bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından gereken politikalar hayata geçirilmektedir. Bu süreçte enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşımızın refah ve alım gücünü korumak önem arz etmektedir.Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvenliği olmayanların primlerinin ödenmesinden ailenin korunmasına, öğrenci kardeşlerimizin desteklenmesinden vatandaşlarımızın enerji faturalarına tüketim desteği verilmesine kadar birçok alanda geniş bir perspektifle ve kapsayıcı bir şekilde sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla, 2002 yılında yüzde 1.3 olan sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payını 2023 yılında yüzde 5.7'ye yükselterek toplam kaynak tutarını 317 milyar liraya çıkarttık.Artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarının faturalara yansıması önemli oranda sınırlandırılmış, 2023'ün ilk sekiz ayında doğalgaz faturalarının yüzde 67'si, elektriğin ise yüzde 55'i devlet bütçesinden sübvanse edilmiş, konut abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023 tarihine kadar doğal gaz bedeli alınmamıştır. 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecektir.Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurların alım gücünü koruyacak bir ücret politikası uygulanmaktadır. Bu çerçevede; asgari ücret 11 bin 402, en düşük emekli maaşlı 7 bin 500, en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltilmiştir. Bundan sonraki süreçte de hükümetimizin vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek noktasındaki yaklaşımı çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.