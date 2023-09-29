Vatandaşın elektriğine zam yok

Hükümet, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için sübvansiyon uygulamasına devam ederken, bu ekim ayında da konutlarda elektriğe zam yapılmadı. Konutlar için 100 kilovatsaatlik tüketim 147 TL olarak sabit kaldı. Ekimden geçerli olmak üzere, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektrik ise yüzde 20 oranında zamlanacak. Yeni fiyatlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan 2023'te yüzde 15'lik bir indirim uygulanmıştı.Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücretteki payına bakıldığında net asgari ücretin 164.6 olduğu 2002'de elektriğin bedeli 33.1 lirayla asgari ücretten yüzde 20.1 pay almıştı. Bu oran asgari ücretin 226 lira olduğu 2003'te yüzde 16'ya, asgari ücretin 303.1 lira olduğu 2004'te de yüzde 10.5'e geriledi. 200 kilovatsaat elektriğin tüketim bedeli, asgari ücretin 350.2 lira olduğu 2005 yılında 31.7 TL'ydi. Asgari ücretteki payı 9.1'di. 2005'ten sonra bu oran hiç çift hanelere çıkmadı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde uyguladığı yerli ve milli enerji politikaları ile elektrik faturasının asgari ücret içerisindeki payı yüzde 5'e kadar düştü. Bu yıl ise asgari ücret içindeki payı 297 TL'yle yüzde 2.6'ya indi. Böylece, son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.DÜŞÜK kademedeki konutlar için elektriğin bir kilovatsaati 1.47 TL olarak uygulanan Türkiye, bu oranla dünyada elektriği en ucuza kullanan 2'nci ülke konumunda. Türkiye'nin önünde bir kilovatsaat elektriğe 0.9 TL ödeyen Ukrayna yer alırken, bu ülkedeki savaş sebebiyle fatura tahsilatlarının yapılamasının burada önemli etken olduğu, normalde Türkiye'nin fiyatta en ucuz olduğu ifade ediliyor. Elektrikte en pahalı ilk ülke ise İrlanda, Almanya, İngiltere.MEVCUTTA doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini devlet sübvanse ediyor. 2022'de vatandaşa 200 milyar TL'lik destek verildi. Bu yıl rakam 394 milyar TL'ye çıkacak.