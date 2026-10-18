Vergi geliri yüzde 35 artacak

TBMM'ye sunulan 2027 yılı bütçe teklifinin gelir kalemi 21.1 trilyon lira tutarında gerçekleşti. Bu vergi gelirlerinin 22.6 milyar lirası yurt dışı harçlardan, 1 trilyon lirası sigara ve alkolden, 104 milyar lirası şans oyunlarından gelecek. Görüşmeleri 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak ve bir ay sürecek olan teklifteki bazı detaylı rakamlar şöyle:

GELİRDE ÖNEMLİ ARTIŞ

2026 yılında 16.3 trilyon TL olan vergi gelirleri tahsilatının 2027 yılında yüzde 35.8 artarak 22.1 trilyon tutarında olması hedefleniyor. Vergi gelirlerinin 5.6 trilyonunu gelir vergisi oluşturuyor. 2026 yılına göre vergi gelirinde yüzde 34.3 oranında artış öngörülüyor.

SİGARADAN 795 MİLYAR TL GELECEK

2027'de yüzde 55.8 artışla 3.3 trilyon TL olarak öngörülen özel tüketim vergisinin (ÖTV) 1.2 trilyonu motorlu taşıt araçlarından, 259.6 milyarı alkollü içkilerden, 795.9 milyar TL'si sigara gibi tütün mamulleri, 31.5 milyarı kolalı gazozlardan oluşuyor. Değerli konut vergisi kapsamında 2027'de yüzde 40.8 artışla 787.5 milyon TL gelir tahsil edilecek.

104 MİLYAR TL ŞANS OYUNLARINDAN

Banka ve sigorta muameleleri kapsamında 991 milyar TL gelir öngörülürken, şans oyunları vergisinden 104 milyar TL (2026 yılına göre yüzde 30.2 artış), özel iletişim vergisinden 84.5 milyar TL, dijital hizmet vergisinden 24.2 milyar TL, konaklama vergisinden 27.2 milyar TL gelir sağlanacak. Harçlar vergisi ise yargılama haçları 147 milyar TL, 39.7 milyar TL noter harçları, 394.5 milyar TL tapu harçları, 21.8 milyar trafik harçları, 22.6 milyar TL yurt dışı harcı olarak toplam 759 milyar TL olarak gerçekleşecek. Vergi gelirlerinin 80 milyar TL'si döner sermayelerden oluşacak.

KİRA GELİRLERİ ARTACAK

2026 yılına göre yüzde 25.1 oranında artış sağlanacak olan kira gelirleri toplamı ise 42.9 milyar TL. Lojmanlardan 18.6 milyar, sosyal tesislerden 10.9 milyar TL vergi kazancı sağlanacak. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ise 156.3 milyar TL olarak şekillendi. Faiz gelirleri toplamı ise yüzde 28 oranındaki artışla 538.5 milyar TL'ye ulaşacak. GSM işletmelerinden alınan hazine payları ise 76.7 milyar TL. Para cezaları gelirleri toplamı ise 2026'ya göre yüzde 30.8 artışla 489.9 milyar TL'yi bulacak. Bunun 14.8 milyar TL'si yargı cezalarından, 82.8 milyar TL'si idari para cezalarından, 200.7 milyon TL'si trafik para cezalarından gelecek. Çevre idari para cezalarından ise 1.9 milyar TL gelmesi öngörülüyor.

TAŞINMAZ SATIŞI YÜZDE 507 YÜKSELECEK

125 milyar TL'lik taşınmaz satış gelirlerinin 1 milyarını lojman satışları oluşturacak. 2026'ya göre taşınmaz satışlarında yüzde 507 oranında artış gerçekleşecek. Turizm gelirleri kapsamında 2027 yılında 64.5 milyar TL gelir hesaplanıyor. Devlet memurlarının 16 lira 55 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 19 lira 85 kuruşa yükseltilecek. Şoförlerin fazla mesai ücreti ise 21 lira 15 kuruş üzerinden hesaplanacak.

BAKANLARIN GÜNDELİK TUTARI 1.230 TL

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenecek yurt içi gündelik tutarı 925 liradan 1.260 liraya yükselecek. Bakanlar ve milletvekillerinin gündelikleri ise 900 TL'den 1.230 TL'ye çıkarılacak.

ŞEHİT VE GAZİLERE 30 MİLYAR TL ÖDEME

2027 yılı için şehit yakınları ve gazilere 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi planlandı. Birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2027 yılında 125 milyar 949 milyon 860 bin lira ayrıldı.

UZAY HARCAMALARI 24.5 MİLYAR TL

UZAY ve havacılık programının 2027 bütçesinden aldığı pay 24 milyar 587 milyon 454 bin lira olarak belirlendi. Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı kapsamında 76 milyar 539 milyon 734 bin lira ayrılması öngörüldü. Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2027 yılında 11 milyar 61 milyon 59 bin lira ayrıldı

PERSONELE 6.3 TRİLYON TL

GENEL bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6.3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1 trilyon 113 milyar 830 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 523 milyar 662 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör