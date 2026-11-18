Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, evlerde enerji tüketimini mercek altına alan "Verimli Ev" mobil uygulamasını kullanıma sundu. Vatandaşlar, elektrik ve doğal gaz faturalarını sisteme girerek buzdolabından klimaya kadar tüm cihazların tüketimini ve maliyetini ayrı ayrı görebilecek. Uygulama, kişiye özel tasarruf önerileriyle hem aile bütçesine hem de enerji verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Hanelerde enerji tasarrufunu artırmak amacıyla geliştirilen "Verimli Ev" mobil uygulaması mobil uygulama mağazalarında yerini aldı. "Verimli Ev" uygulaması, kullanıcılarına iki farklı giriş seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, e-posta adresiyle hesap oluşturarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak uygulamaya erişim sağlayabilecek.

Sisteme giriş yapan kullanıcılardan, oluşturdukları profil üzerinden elektrik ve doğal gaz faturalarına ait güncel tüketim bilgilerini uygulamaya eklemeleri istenecek. Bu adımın ardından kullanıcılar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi temel ev aletlerinin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi ayrıntılarını da sisteme tanımlayabilecek.

CİHAZ CİHAZ MALİYET HESABI

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşların öncelikle güncel elektrik ve doğal gaz tüketim bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor. Ardından buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi cihazların enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süreleri tanımlanıyor. Girilen veriler üzerinden her cihazın toplam tüketimdeki payı ve kullanıcıya çıkardığı maliyet hesaplanıyor. Ayrıca enerji tüketiminin neden olduğu karbon emisyonu da gösteriliyor.

"Verimli Ev", yalnızca tüketimi ölçmekle kalmayıp her cihaz için kişiselleştirilmiş verimlilik önerileri de sunuyor. Böylece vatandaşlar hangi cihazın daha fazla enerji harcadığını görerek kullanım alışkanlıklarını değiştirebilecek ve tasarruf sağlayabilecek.

HEDEF VERİMLİ KULLANIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinin Milli Enerji 2040 vizyonunun temel ayaklarından biri olduğunu belirterek, enerjide tam bağımsızlığın yalnızca üretimi artırmakla değil, enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün olduğunu vurguladı.

Bayraktar, enerji verimliliğinin önce evlerde başladığını belirterek, "Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz 'Verimli Ev' mobil uygulaması da bu anlayışı günlük hayatımıza taşıyor. Uygulama sayesinde hangi cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimimizde ne kadar payı olduğunu görebiliyor, tüketim alışkanlıklarımıza özel önerilerle evimizde enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını keşfedebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.