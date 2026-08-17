Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılıyor! 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve taşınma desteği

Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılacak. Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, Yarısı Bizden Kampanyası'nın detaylarını A Haber ekranlarında anlattı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Erdem, kentsel dönüşümünün önemini vurguladı.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ KONUTTA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI"

Erdem, "Kentsel dönüşüm çok önemli. Deprem bölgesindeyiz ve evlerimizi yenilememiz lazım. Bu nedenle kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da çok ciddi bir kampanya başladı. Daha sonra Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşın finansal desteği de sağlanmış oldu" dedi. Faruk Erdem, "Son dönemde yapılan kentsel dönüşümle birlikte İstanbul'da 1 milyonun üzerinde bağımsız konutta dönüşüm sağlandı. Bu çok önemli bir rakam. Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılacak ve bu özellikle deprem bölgesi olan alanlarda çok önemli bir değişim olacak" diye konuştu.