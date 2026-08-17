Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılıyor! 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve taşınma desteği

Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılacak. Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, Yarısı Bizden Kampanyası'nın detaylarını A Haber ekranlarında anlattı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Erdem, kentsel dönüşümünün önemini vurguladı.
"1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ KONUTTA DÖNÜŞÜM SAĞLANDI"
Erdem, "Kentsel dönüşüm çok önemli. Deprem bölgesindeyiz ve evlerimizi yenilememiz lazım. Bu nedenle kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da çok ciddi bir kampanya başladı. Daha sonra Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşın finansal desteği de sağlanmış oldu" dedi. Faruk Erdem, "Son dönemde yapılan kentsel dönüşümle birlikte İstanbul'da 1 milyonun üzerinde bağımsız konutta dönüşüm sağlandı. Bu çok önemli bir rakam. Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılacak ve bu özellikle deprem bölgesi olan alanlarda çok önemli bir değişim olacak" diye konuştu.
KAMPANYA DETAYLARI
Faruk Erdem, Yarısı Bizden Kampanyası'nın detaylarını şöyle anlattı:
"875 bin TL karşılıksız bir para veriliyor. 875 bin TL de ilk yıl faizsiz olmak üzere, düşük taksitlerle ödenen bir kredi veriliyor. Aslında 1 milyon 750 bin TL kentsel dönüşüme destek veriliyor. Ayrıca 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu kat maliklerine verildiği gibi, kiracılara da veriliyor. Kentsel dönüşümde kiradaysanız o ev veya iş yeri yıkılacaksa size de 125 bin TL taşınma ve kira desteği sağlanıyor. Dolayısıyla her yıl 150 bin bağımsız bölümün değiştirileceği şekilde 81 ilde gerçekleştirilecek."
HER YIL 100 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK
Türkiye'nin sonraki çeyrek asır için vizyon belgesine işaret eden Erdem, "AK Parti'nin 25. Yıldönümü vardı. Sonraki çeyrek asır için vizyon belgesi açıklandı. Orada kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarla ilgili bilgiler vardı. Her yıl 100 bin sosyal konut üretilip, bu toplamda 2,5 milyon konut demek. 2,5 milyon vatandaş ev sahibi olacak demek. Bu da hep şikayetçi olduğumuz kira fiyatlarının aşağı çekilmesi demek. 500 Bin Sosyal Konut Projesi devam ediyor. Bunun sadece 15 bini İstanbul'da kiraya yönelik olarak yapılacak. Bütün bunlar yapılabilir. Kat maliklerinden çoğunluk sağlandığı halde devlet oraya kentsel dönüşüm kararı veriyor" ifadelerini kullandı.
YARISI BİZDEN 81 ŞEHRE YAYILACAK
875 BİN TL HİBE
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875 BİN TL KREDİ
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Taşınma desteği
Her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüme alınacak.
Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılıyor! 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve taşınma desteği | Video
2,5 MİLYON SOSYAL KONUT
500 BİN KİRALIK KONUT
GENÇ ÇİFTLERE ÖZEL KONUT