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Giriş Tarihi: 8.8.2024 16:10 Son Güncelleme: 8.8.2024 16:16

Bakan Kurum duyurdu! "Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru dönemi başlıyor

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. "Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru döneminin başlayacağını belirten Bakan Kurum, tarih kısıtlamasının olmadığını ifade etti.

Bakan Kurum duyurdu! Yarısı bizden kampanyasında yeni başvuru dönemi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı bizdende yeni başvuru dönemi başlıyor! Tarih kısıtlaması yok" dedi.

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Bakan Kurum duyurdu! "Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru dönemi başlıyor
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