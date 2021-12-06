Yaşanan felaketler sonrası rapor hazırlandı TBMM’ye sunulacak! Yapı polisliği kurulsun





ZARARI ÖNLEMEK İÇİN ŞEHİRLERDE HEYLET KURULSUN

Bu hava hadiseleri neticesinde yaşanan zararların en aza indirilmesi için bütün şehir ve ilçelerde bir heyet teşkil edilmesi faydalı olacaktır.



ÇATI, PANOLARIN DAYANIKLILIĞI DENETLENSİN

Teşkil edilecek söz konusu bu heyet ve alt birimleri, mevcut yapılardaki; çatılar, sundurmalar ve yapılmış ilave müştemilatların fırtına, hortum gibi aşırı hava hadiselerine karşı dayanıklılığını incelemelidir. Bu incelemeler neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için bina sahiplerine ikazlarda ve yaptırımlarda bulunmalıdır. Bir diğer alternatif olarak da mühendis ve mimarlardan oluşan yapı denetim uzmanlarına bölgeler taksim edilerek bu denetimler gerçekleştirilebilir. Bu sayede devletin iş yükü hafifletilmiş olur.



TÜRKİYE'DE YAPI POLİSİ KURULSUN

Bazı ülkelerde yapı polisi diye adlandırılan bir kontrol mekanizması vardır. Bu teşkilat sürekli olarak kontrol ve denetleme yapmaktadır. Misal olarak Hollanda'da doktora sonrası çalışma yaptığım dönemde bir binanın kontrolüne şahit olmuştum. Binanın yangın kaçış merdivenlerinde; yangına karşı dayanıklı malzeme kullanılmadığı için bu binaya iskân izni verilmemişti. Benzer uygulamaların ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekmektedir.