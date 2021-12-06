Yaşanan felaketler sonrası rapor hazırlandı TBMM’ye sunulacak! Yapı polisliği kurulsun

Son yaşanan fırtınada uçan çatıların vatandaşların ölümüne neden olması ile küresel iklim değişikliği bir kez daha kendini gösterdi. Eroğlu, yeni döneme ilişkin Türkiye'nin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:
DÜNYANIN EN SICAK 10 YILI
Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından yapılan küresel iklim analizlerinin ilk neticelerine göre; 2020 yılı rekor seviyedeki en sıcak üç yıldan biri olmuştur. 2011-2020 döneminin en sıcak 10 yıl olduğu ifade edilmiştir. En sıcak 6 yıl 2015'ten günümüze kadar gerçekleşmiş olup 2016, 2019 ve 2020 yılları ilk üç sıralamada yerini almıştır. Bu orman yangınları, kasırgalar gibi hadiseler ile kendini göstermiştir.
ÇATILAR RÜZGARA DAYANIKSIZ
Son yıllarda ülkemizde görülen bir diğer aşırı hava hadisesi ise şiddetli rüzgâr ve fırtınalardır. Araştırmalarda Ülkemizde bulunan bina çatılarının yüzde 25 yani her 4 binadan birinin çatısının rüzgâra ve kar yüküne dayanıksız olduğu görülmektedir.
BİNALAR KÜRESEL İKLİME GÖRE GÖZDEN GEÇİRİLSİN
Özellikle binaların; kar yükü, rüzgâr etkisi, dolu ve fırtınalara karşı dayanıklılığı gözden geçirilmelidir. Aşırı iklim ve meteorolojik hadiselerin muhtemel zararları tespit edilerek binaların statik sisteminin ve çatılarının düzenlenmesi elzemdir.
ZARARI ÖNLEMEK İÇİN ŞEHİRLERDE HEYLET KURULSUN
Bu hava hadiseleri neticesinde yaşanan zararların en aza indirilmesi için bütün şehir ve ilçelerde bir heyet teşkil edilmesi faydalı olacaktır.
ÇATI, PANOLARIN DAYANIKLILIĞI DENETLENSİN
Teşkil edilecek söz konusu bu heyet ve alt birimleri, mevcut yapılardaki; çatılar, sundurmalar ve yapılmış ilave müştemilatların fırtına, hortum gibi aşırı hava hadiselerine karşı dayanıklılığını incelemelidir. Bu incelemeler neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için bina sahiplerine ikazlarda ve yaptırımlarda bulunmalıdır. Bir diğer alternatif olarak da mühendis ve mimarlardan oluşan yapı denetim uzmanlarına bölgeler taksim edilerek bu denetimler gerçekleştirilebilir. Bu sayede devletin iş yükü hafifletilmiş olur.
TÜRKİYE'DE YAPI POLİSİ KURULSUN
Bazı ülkelerde yapı polisi diye adlandırılan bir kontrol mekanizması vardır. Bu teşkilat sürekli olarak kontrol ve denetleme yapmaktadır. Misal olarak Hollanda'da doktora sonrası çalışma yaptığım dönemde bir binanın kontrolüne şahit olmuştum. Binanın yangın kaçış merdivenlerinde; yangına karşı dayanıklı malzeme kullanılmadığı için bu binaya iskân izni verilmemişti. Benzer uygulamaların ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekmektedir.
KOMİSYONUN ÖNERİLERİ
Eroğlu, TBMM'de kurulan İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayıp raporunu yazdığını ve bunu önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunacağını belirtti. Raporda yer alacak bazı öneriler ise şöyle:
ŞEHİR PLANLARI METEROLOJİK VERİLERE GÖRE YENİLENSİN
Özellikle şehirlerde mevcut şehir planlarının ve altyapılarının meteorolojik veriler ve tahminler göz önünde bulundurularak yenilenmesi, yeni hazırlanacak şehir plan ve altyapı çalışmalarında bu verilerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması ve gerekli görülmesi durumunda hukuki altyapının oluşturulması sağlanmalıdır.
METEROLOJİ İSTASLONLARI KORUNSUN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından şehirlerde meteorolojik veri elde edilen istasyonların korunması, etrafında yapılaşmaya müsaade edilmemesi, bu duruma yönelik önleyici tedbirler alınması ve hukuki altyapı oluşturulması gerekmektedir.
ULUSAL MERKEZ KURULMALI
Ülkemizin şartlarına uygun iklim değişikliği modellerinin geliştirilmesi ve araştırmaların yapılması için Ulusal bir merkez kurulması gerekmektedir.
TOZ- KUM FIRTINALARINA KARŞI UYGUN BİTKİ
Yapılan çalışmalar toz ve kum fırtınalarının artacağını gösteriyor. Kurak ve yarı kurak alanlarda iklime uygun bitki türlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu sayede toprak kaybı en aza indirgenmiş olacaktır.
DİKKAT FIRTINA GELİYOR
Fırtına gibi hava olayları AFAD birimlerine, medya kuruluşlarına, mahalli idareleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara mevcut iletişim araçları (SMS, telefon, faks, e-posta, MGM İnternet Sitesi, MGM cep telefonu uygulaması, Meteorolojinin Sesi Radyosu, ulusal televizyon ve radyo kuruluşlarının yayın ve bağlantılarına katılım ile vb.) marifetiyle iletilmektedir.