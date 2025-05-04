Yaşlı bakım sigortası geliyor

Hükümet, nüfusun giderek yaşlanması karşısında yaşlılara yönelik bakım sigortası uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakımevinde ve evde bakım seçeneklerini içeren sistem için ağustos ayında düğmeye basılacak. Dünyadaki "primli, primsiz ve karma" modeller içinde "primli" sistem tercih edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer bir yapı oluşturulacak. Gönüllülük esasına dayalı sistemde çalışan ve emeklilerden kesilecek primlerin yanı sıra devlet de katkı verecek. Prim ödeme süresinin en az 10 yıl olması düşünülüyor. Devletin prim katkısına ilişkin alternatifler arasında yüzde 30'luk oran öne çıkıyor. Yaşlı Bakım Sigortası'ndan yararlanan yaşlılar hem emeklilik maaşını hem sistemden kaynaklanan bakım ve sağlık desteğini alabilecek. İsteyen özel sağlık sigortası ile yaşlılık bakım sigortasını da birleştirerek daha kapsamlı bakım ve sağlık hizmetine ulaşabilecek.

Yaşlı bakım sigortası nedir ve neyi amaçlıyor?

Yaşlı bakım sigortası, insanların yaşlandıkça artık fiziksel ve zihinsel bakım ihtiyacına kolay ulaşmasını sağlayacak uygulamadır. Bakım sigortası bireyin yaşam kalitesini profesyonel destek sunarak koruyup, arttırmayı amaçlıyor. Bu sigortayla bakım maliyetleri bireylere ve ailelere yük olmadan karşılanacak. Yaşlı bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlanacak. Aile bireylerinin bakım yükü azaltılarak sosyal refahı arttırılacak. Özel bakım hizmetlerine erişim kolaylaşacak ve bakım sektörü geliştirilecek.

Yaşlı bakım sigortası neyi kapsayacak?

Yaşlı Bakım Sigortası'nın, "hemşire, hasta bakıcı fizik tedavi gibi evde bakım hizmetlerini, huzurevi veya yaşlı bakım merkezlerinde konaklama, beslenme, kişisel hijyen ve giyinme gibi günlük yaşam destekleri ile demans, alzheimer, parkinson benzeri nörolojik hastalıkların takibi, psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri ile medikal cihaz ve ekipman desteklerini" kapsaması planlanıyor.

 Türkiye'de yaşlı nüfusun durumu nedir?

TÜİK'in 2024 yılı Aktif Yaşlanma Endeksi verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu..

 Sistem nasıl işleyecek?

Gönüllülük esasına dayalı yaşlı bakım sigortası sistemiyle yaşlılar evde veya bakımevinde bakım hizmeti alabilecek. Sigortayı bireyler hem kendileri hem de anne ve babaları için yaptırabilecek. Devlete ek prim ödenecek, ancak devlet de sisteme katkı sağlayacak. Yaşlılık döneminde bakım giderleri, sigorta kapsamında güvence altına alınacak.

Nasıl bir sigorta modeli olacak?

Yaşlılık bakım sigortasının, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer bir yapıyla oluşturulması öngörülüyor. Belirli bir süre prim ödenerek sisteme dahil olunacak. Bu sürenin en az 10 yıl olması düşünülüyor.

Yaş sınırı ne olacak?

Sistemdeki kriterleri yerine getirenlerin 60 yaşından itibaren evde veya bakımevinde bakım hizmetinden yararlanabilmesi düşünülüyor.

 Dünyadaki yaşlı bakım modeli uygulamaları neler?

Dünyada yaşlı bakımında "primli, primsiz ve karma" olmak üzere genelde üç farklı model uygulanıyor. Primsiz sistem, çalışan ve emeklilerden belirli oranlarda prim kesilerek fona aktarılarak finanse ediliyor.

78 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Özel yaşlı bakım merkezlerinde mevcut ücretlerin durumu ne?

2025 yılında Ankara başta olmak üzere bir çok ilde Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde aylık bakım ücretleri, KDV hariç, taban 9.835 TL, tavan 59.503 TL olarak uygulanıyor. İstanbul'da ise bakım ücretleri KDV hariç, taban 15.000 TL tavan ise 78.975 TL arasında değişiyor.