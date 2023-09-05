Yatırım tercihlerinde TL mevduat zirvede

Yurtiçi yerleşiklerin yatırım tercihlerinde özellikle son 1.5 yıldır ön plana çıkan Türk Lirası varlıklar cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yurtiçi yatırımcılar, başta TL mevduat ve hisse senedi olmak TL cinsi enstrümanlara ağrılık verirken, dövizden kaçış eğilimi sürüyor.Özellikle 2021'in aralık ayında uygulamaya alınan kur korumalı mevduat uygulaması (KKM) ile TL mevduatın finansal varlıklar içerisindeki payı zirveye çıkarken, hisse senedine olan ilgi de çarpıcı boyutlara ulaştı.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2021'in aralık ayından, 2023 Temmuz sonuna kadar olan dönemde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları yüzde 153.1 artarak 7 trilyon 756 milyar liradan, 19 trilyon 635 milyar liraya çıktı. Bu dönemde TL mevduat yüzde 277.3 artarak 1 trilyon 828 milyar liradan, 6.9 trilyona ulaştı. 2021'in aralık ayında yüzde 23.5 olan TL mevduatın finansal varlıklar içerisindeki payı, 2023'ün temmuz ayında yüzde 35.1'e yükseldi. Böylece TL mevduat finansal varlıklar içerisinde en yüksek paya sahip oldu. TL mevduat ağustos sonunda 7.5 trilyon lirayı aştı.Kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle döviz tevdiat hesaplarındaki artış, TL mevduattaki artışın çok altında gerçekleşti. 2021'in aralık ayında 3 trilyon 76 milyar lira olan döviz tevdiat hesapları, 19 aylık sürede yüzde 50.1 artarak 4.6 trilyon lira oldu. Döviz hesaplarının toplam finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 39.6'dan 23.5'e geriledi.8 binpuanı geçerek tarihinin en yüksek seviyesine yükselen Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında da 6 milyon 264 binle rekor kırılırken, finansal varlıklar içerisinde hisse senedinin payında 2 kata yakın artış yaşandı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde 2021'in aralık ayında 524 milyar 698 milyon TL olan hisse senedi portföyünün büyüklüğü, 2023'ün temmuz ayında 2 trilyon 418 milyar liraya çıktı. Hisse senedi varlıklarında 19 ayında yüzde 360.9 artış yaşandı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 6.7'den 12.3'e yükseldi.Finansal varlıklar içerisinde yer alan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) tutarı da 2021'in aralık ayından bu yana yüzde 154 artarak 3 trilyon 797 milyar liraya çıktı. DİBS'lerin payı yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. Kamuya ait olan eurobondların tutarı yüzde 157 artarak 1.3 trilyonu geçti. Özel sektör borçlanma araçları ise yüzde 102'lik büyüme i345.9 milyara ulaştı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 3 trilyon 368 milyar TL olarak gerçekleşti. BDDK'nın haftalık verilerine göre, kur korumalı hesapların büyüklüğü toplam TL mevduatının yüzde 45'ini, toplam mevduatın ise yüzde 26'sını oluşturdu. KKM hesaplarında geçen hafta 39.3 milyar TL ile ocaktan bu yana ilk kez düşüş yaşandı. KKM dolar cinsinden 124.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, KKM hesaplarının TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirlemiş ve ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adım atmıştı.