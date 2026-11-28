Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düzenlediği ortak basın toplantısında Meclis'e sunulma aşamasına geldiği açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yasa teklifine ilişkin detaylar netleşti. Teklifle SPK daha erken müdahale edebilecek. Eskiden bir fonda ciddi sorun ortaya çıkana kadar müdahale sınırlı kalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle beklemeksizin; fonun işlemlerini, durdurabilecek, yeni yatırımcı girişini engelleyebilecek, fon yöneticilerini değiştirebilecek, gerekirse fonu tasfiye edebilecek. Böylece zarar büyümeden frene basacak. Manipülasyon veya usulsüzlük nedeniyle yatırımcı zarar ederse, bu zarar kamu bütçesinden değil, sorumlu kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek. Tahsil edilen para yatırımcılara dağıtılacak. Buna ilişkin kalıcı geri kazanım mekanizması kurulacak. Bir aracı kurum veya piyasa kuruluşunun yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde yatırımcıların zararının karşılanması için Tazmin Merkezi'nin mali kapasitesi artırılacak.

ANLIK GÖZETİM YAPILACAK

Borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve VDMK'lara (Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) ek koruma getirilecek. Açıklanan fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulamasını sağlayacak standartların geliştirilecek. Bu çerçevede kanuna dayalı tebliğ çıkarılacak. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezi kurulması ve bankacılık sektörü dahil kurumlar arası bilgi paylaşımı hızlandırılacak. Merkez; "hisse senetlerindeki olağan dışı hareketleri, aynı anda alım-satım yapan fonları, şüpheli para transferlerini, banka verileri ile piyasa verilerini" birlikte analiz edecek. Erken uyarı sistemi kurulacak ve anlık gözetim yapılacak. Yapay zeka destekli sistemle manipülasyon erken tespit edilecek. Büyük veri ile etkin denetim, MKK, Takasbank ve diğer kurumların verileri tek platformda, hızlı analiz edilecek. Böylece manipülasyon daha gerçekleşmeden tespit edilmeye çalışılacak.

CEZALAR KATLANIYOR

Manipülasyonla hisse fiyatını yapay olarak yükseltenler, içeriden bilgiyle işlem yapanlar (Insider Trading), fonlar üzerinden organize alım-satım yapanların cezaları katlanarak arttırılacak. Fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar getirilecek ve soruşturmalar daha hızlı gerçekleştirilecek. Fonların koordineli birlikte hareket etmesi engellenecek. Yeni düzenleme; koordineli işlemleri daha kolay tespit etmeyi, sürekli yaptırım uygulanmasını, fon yöneticilerinin sorumluluğunu artırmayı hedefliyor. Borsada işlem gören şirketlerin "fiili dolaşım oranı" (gerçekte piyasada işlem gören pay miktarı) bağımsız şekilde doğrulanacak. Böylece, yatırımcıların yanıltılması önlenecek, endeks hesaplamalarının daha doğru yapılması sağlanacak ve özellikle yabancı yatırımcıların güveni arttırılacak. Düzenlemeyle SPK kadroları denetim eksenli güçlendirilecek. Özlük haklarında iyileştirme yapılacak, yeni yetenekler kuruma kazandırılacak. İlk aşamada 25 vergi denetim uzmanı kurumda görevlendirildi.

ÖZEL SEKTÖRLE BULUŞACAKLAR

HÜKÜMET, sermaye piyasalarında yaşanan fon krizi süreci için özel sektör temsilcileriyle pazartesi günü bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye, Sanayi ve Ticaret bakanlarının katılacağı toplantıda, özel sektörün fon krizinden kaynaklı sorunları ele alınacak. Tasfiyedeki fonlarda toplam riski 116 milyar lira olan özel sektöre yönelik atılacak adımlar masaya yatırılacak. Toplantıda her bir yararlanıcıya 500 milyon TL'ye kadar olmak üzere 35 milyar TL'lik kefalet paketinin ele alınması da bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör