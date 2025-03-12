Yeni doğan çocuklara 5 yılda 111.4 milyar TL doğum yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı doğum yardımları kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde 111.4 milyar TL doğum yardımı ödemesi yapılacak. TBMM'ye sunulan torba teklifin etki analizi ortaya çıktı. Etki analizine göre Doğum Yardımı Programı, düzenli bir yardım programı haline gelecek.

5 YAŞINA KADAR DEVAM

1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukların ailelerine yapılacak yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak.

Yardımlar annenin hesabına yatırılacak. 2025 yılında 1 milyona yakın aileye 22.8 milyar lira doğum yardımı ödenecek. Yıllara göre yardım ödenen aile sayısı ve toplam ödeme tutarı değişecek. Bu kapsamda, 2026 yılında 45.7 milyar lira, 2027 yılında 67.6 milyar lira, 2028 yılında 89.5 milyar lira ve 2029 yılında 111.4 milyar lira doğum yardımı ödemesi yapılacak.

SPORCULARA 552 MİLYON TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya asgari ücret tutarını (22 bin 104 lira) geçmemek kaydıyla yaptığı harçlık ödemesi kapsamında 2022'den Ocak 2025'e kadar toplamda 752 milyon 578 bin TL ödeme yapıldı. 2025 yılında toplamda en az 552 milyon lira harçlık ödemesi yapılması bekleniyor. Yabancı plakalı araçların geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali durumlarına ilişkin para cezalarından ise yıllık 5 milyon dolar gelir sağlanacak.