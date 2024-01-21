Yeni emekliler de refah payını alacak

Emeklilere ek zam yarın Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak. Ek zam SSK, Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan bütün vatandaşlara yatacak. Aylıklarını zam yansıtılmadan 1 ile 5 Ocak tarihlerinde alan memur emeklileri de enflasyon farkı alacak. Emekli aylığını aylık alan 1 aylık fark yatacak. Aylığını üçer aylık halinde ocak, şubat, mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırılacak. Emeklilerin kök aylıkları yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak, 10 bin liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak. Düzenleme öncesi 7 bin 500 lira aylık alanlara 2 bin 500 lira ek zam yatacak. İşçi, esnaf, çiftçilerin aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6'lık zam yansıtılacak buna yüzde 4'lük ek ödeme eklenecek. Refah payı, kök aylık hesabında merak edilen soruların yanıtları şöyle:Aylıkları7 bin 500 liranın altında olanların kök maaşları yüzde 37.57 oranında artırıldı. Bu artırım sonrası bu tutarın altında kalanların aylıkları 7 bin 500 lira olarak ödendi. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla birlikte bu tutarın altında kalanların hesabına ek olarak 2 bin 500 lira yatacak. Yüzde 42.57 zam sonrası (5 puanlık refah payıyla) kök aylığı 10 bin lirayı aşanlar da yeni tutar üzerinden hesaplanan farkı yatacak. Örneğin; Aralık ayındaki kök aylığı 5 bin lira olan çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 37.57 enflasyon farkıyla birlikte 6 bin 878 liraya çıkarken 7.500 lira ödenecek. Yasal düzenlemenin ardından 5 puanlık refah payıyla yüzde 42.57'lik zamla kök aylığı 7 bin 128 lirada kalacağı için aylığı 2 bin 872 lira zam farkı ödemesi yapılarak 10 bin liraya tamamlanacak. Aralık ayında kök aylığı 7.300 lira olanın aylığı yüzde 37.57 artırım sonrası 10 bin 42 liraya, 5 puanlık refah payıyla birlikte 10 bin 407 liraya çıkacak. 407 lira zam farkı yatırılacak.Emekliye ek zam, taban aylığın yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta kabul edildi. Yarın da Genel Kurul'da görüşülecek. Yasa kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı imzalayacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu sürecin en geç Cuma gününe kadar tamamlanmasının ardından SGK, refah payı, taban aylık artışıyla oluşan farkları hesaplara yatıracak. E-devlet'de görünen aylık bilgileri ek zamma ilişkin yasa yürürlüğe girdikten sonra yüzde 42.57 zamma göre güncellenecek.EmekliSandığı emeklileri aylıklarını 1 Ocak ile 5 Ocak arasında enflasyon verileri yansıtılmadan ödendi. Yüzde 49.25'lik zamla birlikte oluşan farkları bu ay içinde yatırılacak. Memurlar ise 15 Ocak'ta zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alacak. Memur emeklilerinden aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylık alanlar Ocak, Şubat, Mart dönemi için 3 aylık tutarında fark ödenecek. Yüzde 49.25'lik zamla birlikte en düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. Bir aylık zam farkı alacak emekliye 4 bin 864 lira zam farkı, üç aylık zam farkı yatacak emeklilere de yaklaşık 14 bin 592 lira yatacak.BAĞ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak arasında aylık alıyor. Yasal düzenlemenin 26 Ocak tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda aylığınız refah payını içeren yüzde 42.57 oranındaki zammı da içerecek şekilde yatacaktır. Aylığınız yüzde 37.57 enflasyon zammıyla birlikte 8 bin 254 lira olacak. Yasa çıktıktan sonra yüzde 42.57 zam uygulandığında kök aylığınız 8 bin 554 lira olacak. 25 Ocak tarihine kadar yasal düzenleme tamamlanırsa hesabınıza 10 bin lira yatacak. Yetişmezse 8 bin 554 lira yatacak daha sonra 1.746 lira ilave zam farkı ödenecek.SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında artacak. Emekli Sandığı emeklileri ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerindeki enflasyon farkında temmuz ayındaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ilave edilecek. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 36'lık enflasyon tahminine göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 24 çıkması durumunda işçi, esnaf, çiftçi aylıkları yüzde 24 artarken, Emekli Sandığı emeklileri yüzde 18.61 artacak. Bu durumda memur emeklilerinin yıllık toplam aylık zammı 77.2, işçi, esnafın yüzde 76.79 olacak. Böylece işçi, esnaf, çiftçi ile memur emeklilerinin aylıkları birbirine yaklaşmış olacak.üzerinden "emekli aylık bilgisi" bölümüne giriş yapılarak detay kısmına girerek kök maaşı görüntüleyin. "Aylık tutarı" kök maaşı, "ek ödeme tutarı" yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 Ek 19 Miktarı" da 10 liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Zamlı aylık hesabında, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor, ardından da yüzde 4'lük bir ek ödeme ekleniyor. Örneğin, 7 bin 500 lira kök maaşınız varsa buna yüzde 42.6 eklendiğinde aylık 10 bin 695 lira oluyor. Yüzde 4'lük ek ödemeyle 11 bin 122 liraya ulaşıyor.