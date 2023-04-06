Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi





Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri gibi maddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretine ilişkin suçların cezaları yarı oranında artırıldı. Bunların ticaretine ilişkin suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.