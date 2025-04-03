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Giriş Tarihi: 3.4.2025 11:27 Son Güncelleme: 3.4.2025 11:28

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi arttı

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yılın ilk çeyreği sonunda toplam elektrik üretiminin yarısına yaklaştı.

AA
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk üç ayında elektrik üretimi toplam 86,5 milyon megavatsaate ulaştı.

Söz konusu üretimin 35 milyon megavatsaatini güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, barajlı ve akarsu santralleri oluşturdu.

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık veren Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde temiz enerji kaynaklarının kullanıldığı santral sayısı artıyor.

Bu kapsamda, yılın ilk üç ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine katkı sunan santral sayısı 34 bin 467 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Türkiye'de sanayi sektörünü büyütmek, artan nüfusa paralel yükselen enerji ihtiyacını karşılamak ve fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığı azaltmak hedefleri kapsamında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veriliyor.

Mart sonunda güneş enerjisi santrallerinin sayısı 32 bin 882, rüzgar santrallerinin 376, jeotermal enerji santrallerinin 66, biyokütle santrallerinin 376, barajlı santrallerin 147 ve akarsu santrallerinin sayısı 620 olarak hesaplandı.

Yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde elektrik üretimi 86,5 milyon megavatsaat olurken, tüketim ise 85,3 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI YÜZDE 60

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonunda 117 bin 876 megavat olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, toplam elektrik kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı mart sonunda yüzde 60'a ulaştı.

Böylelikle, Türkiye'nin 7 bölgesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü mart sonunda 70 bin 879 megavat olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir Kaynaklar Elektrik Üretimi (milyon MWh) Santral Sayısı
Güneş 6,34 32.882
Rüzgar 9,33 376
Jeotermal 2,88 66
Biyokütle 2,14 376
Barajlı 10,6 147
Akarsu 3,75 620
Toplam 35 34.467

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Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi arttı
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