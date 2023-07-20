“Yerinde Dönüşüm” projesine büyük ilgi

AFETbölgesinde konutlarını yerinde inşa etmek isteyenlere hibe ve faizsiz kredi imkânı sunan "Yerinde Dönüşüm" projesi 17 Temmuz'da başladı. Projeye ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ve denetimlerin yapıldığı "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri"ne depremzedelerin ilgisi yoğun oldu. İlk etapta 5 ilde ve 22 ayrı noktada açılan ofislerin sayısı ilerleyen günlerde talep yoğunluğuna göre artırılabilecek. Projeye yönelik ilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki, "Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz" dedi.Konutlarını yerinde yapmak isteyen hak sahiplerine 500 bin liralık hibe desteği sağlayacak olan finansman paketi, buna ek olarak 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz kredi imkânı da sunuyor. Kredi limiti, konutun metrekaresine göre 500-800 bin lira aralığında değişiyor. İş yerini yerinde yapmak isteyenlere ise 250 bin lira hibe desteği veriliyor. Buna ek olarak işletme sahipleri 250-500 bin lira aralığındaki kredilerden faydalanabiliyor. İşyeri ve konut kredilerine ilişkin kriterler arasında farklılık bulunmuyor.