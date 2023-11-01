2 bin deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Malatya'da, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

İlçenin çeşitli noktalarında mart ayında temeli atılan 8 bin 799 deprem konutundan 2 bine yakınının kaba inşaatı bitti.

Dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılmaya başlanan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gazetecilere Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

İlçede özellikle eski, tarihi yerleşim birimleri ile kent merkezindeki yeni yapıların depremde büyük hasar aldığını aktaran Çınar, devletin hızlı bir şekilde organize olarak önce yer belirlediğini ardından konutların ihale süreçlerini başlattığını ifade etti.

Bu kapsamda İkizce Mahallesi'nde yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik bir konut alanı belirlendiğini aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"Bu alanda uzun vadede 30 bin konutun yerleşebileceği şekilde bir planlama yapıldı. İlk etapta Malatya genelinde 14 bin 300 civarında konutun ihalesi yapılırken Yeşilyurt İkizce bölgesinde 8 bin 799 toplu konut ihale edilerek hızlı bir şekilde inşaatlara başlandı ve şu anda da kasım ayı son itibarıyla yaklaşık 2 bin-2 bin 500 civarında konutun vatandaşlarımıza, hak sahiplerine teslim edileceğiyle ilgili süreci gözlemliyoruz. Aynı zamanda da bölgenin altyapısıyla ilgili çalışmaları da ilgili kurumlar başlattı. Hem içme suyu temini hem doğal gazla ilgili alt yapının tamamlanması hem de kanalizasyon ve çevre ulaşımıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığının Karayolları Genel Müdürlüğüyle çalışmaları da başladı. Allah'ın izniyle kasım ayı sonu itibarıyla en geç aralık ayında orada yaşam başlayacak. Hak sahibi olan hemşerilerimiz yeni evlerine, yuvalarına TOKİ tarafından tünel kalıpla yapılan sağlam, radye temelli ve tamamen teknik olarak mühendislik hizmeti almış olan binalarına taşınmış olacak."

"HEMŞERİLERİMİZİ KIŞ GELMEDEN SICAK YUVALARINA TAŞITMIŞ OLACAĞIZ"

Belediye Başkanı Çınar, konutların 3+1 olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten de bir ailenin rahatça yaşamını devam ettirebileceği şekilde mukavemetli konutlar. Devletimizin hızlı çalışması müteahhitlerin de bu işi sahiplenmesiyle hemşerilerimizi kış gelmeden sıcak yuvalarına taşımış olacağız. Emek verenlere başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ yetkililerine ve diğer Malatya'daki temsilcilerine herkese çok teşekkür ediyorum."