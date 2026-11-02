Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Ahmet Nazif Zorlu'nun iş hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri, 1994 yılında Vestel'i bünyesine katması oldu. Bu yatırımla birlikte tekstil alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde de büyüyen Zorlu, grubun farklı iş kollarına açılmasını sağladı.

Tekstil sektöründe başlayan girişimcilik faaliyetlerini yıllar içinde farklı alanlara taşıyan Zorlu'nun liderliğinde büyüyen grup; tekstil, elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterdi. Vestel ve Korteks, grubun öne çıkan şirketleri arasında yer aldı. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da yatırımlarını sürdüren Zorlu Grubu, ülkenin önemli sanayi kuruluşlarından biri haline geldi.