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Haberler Fotohaber Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 19:40

Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

2023 Kurban Bayramı namazını Aydın ilimizde kılacak olanlar Aydın bayram namazı saatini öğrenmek isteyerek, 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Aydın bayram namazı saati ve tüm detaylar.

Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

Aydın bayram namazı saati detayları, 2023 Kurban Bayramını Aydın ilimizde karşılayacaklar tarafından merak edilerek 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman? sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla öğrenilmeye çalışılıyor.

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ

2023 Aydın bayram namazı vakti detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı namazı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü kılınacak.

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Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Aydın ilimizde 2023 Kurban Bayramı namazı saat 06:22'de kılınacak.

Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN HÜKMÜ NEDİR, KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Aydın bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Aydın Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

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