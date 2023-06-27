Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şırnak Bayram namazı vakti ne zaman? Diyanet ile 28 Haziran Şırnak Bayram namazı saati kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 08:04

Şırnak Bayram namazı vakti ne zaman? Diyanet ile 28 Haziran Şırnak Bayram namazı saati kaçta?

2023 Kurban Bayramı namazını Şırnak ilimizde kılacak olanlar, Diyanet ile Şırnak bayram namazı saatini öğrenmek isteyerek Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Şırnak bayram namazı saati ve tüm detaylar.

Şırnak bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

Şırnak ilimizde Kurban Bayramı namazı kılacak olanlar diyanet ile bayram namazı saatini öğrenmek isteyerek Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı Şırnak bayram namazı vakti ve tüm ayrıntılar şöyle;

Şırnak bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı namazı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şırnak bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı namazı Şırnak ilimizde saat 05:25'de kılınacak.

Şırnak bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN HÜKMÜ NEDİR, KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Şırnak bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Şırnak Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

SON DAKİKA