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Haberler Galeri Küçük Besleme'nin Bilge'sini tanımak imkansız! 'Küçük Besleme' yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 06:43

Küçük Besleme'nin Bilge'sini tanımak imkansız! 'Küçük Besleme' yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı!

Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor. 'Küçük Besleme', Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dram dizilerinden biriydi. 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu böylece tanınmıştı. Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son hali ile de herkesi şaşırtıyor. Peki Nur Kulakoğlu şimdi ne yapıyor? Eski halinden eser kalmayan Nur Kulakoğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Nur Kulakoğlu oyunculuğu bıraktıktan sonra bakın kendine nasıl bir yol çizdi. İşte Küçük Besleme'nin Bilge'si ve çocuk yıldızların inanılmaz değişimi

Küçük Besleme’nin Bilge’sini tanımak imkansız! ’Küçük Besleme’ yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu’nun değişimi ağızları açık bıraktı!

Herkes onu Küçük Besleme olarak tanımıştı. Küçük yaşında başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Nur Kulakoğlu sonrasında adeta sırra kadem basmıştı.

Küçük Besleme’nin Bilge’sini tanımak imkansız! ’Küçük Besleme’ yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu’nun değişimi ağızları açık bıraktı!

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi.

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Küçük Besleme’nin Bilge’sini tanımak imkansız! ’Küçük Besleme’ yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu’nun değişimi ağızları açık bıraktı!

Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor.

Küçük Besleme’nin Bilge’sini tanımak imkansız! ’Küçük Besleme’ yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu’nun değişimi ağızları açık bıraktı!

'Küçük Besleme', Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dram dizilerinden biriydi. 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu böylece tanınmıştı.

Küçük Besleme’nin Bilge’sini tanımak imkansız! ’Küçük Besleme’ yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu’nun değişimi ağızları açık bıraktı!

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son hali ile de herkesi şaşırtıyor. Peki Nur Kulakoğlu şimdi ne yapıyor? Eski halinden eser kalmayan Nur Kulakoğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

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